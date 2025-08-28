(TBTCO) - Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico tổ chức Phiên chào giá mua Tấm dương cực phục vụ sản xuất tại Nhà máy Kẽm điện phân Thái Nguyên vào hồi 16h00' ngày 10/9/2025 tại Văn phòng Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico (địa chỉ: Tổ dân phố 3, phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên)

Kính mời đại diện Quý khách hàng là các doanh nghiệp có đủ điều kiện kinh doanh theo pháp luật tham gia chào giá để chào bán toàn bộ số lượng hàng hóa của phiên chào giá này.

Thông tin chi tiết về Phiên chào giá:

1. Tên hàng hóa, số lượng và quy cách hàng hóa:

- Tên hàng hóa: Tấm dương cực (Pb+Ag+Ca)

- Số lượng: 1.000 tấm

- Quy cách: + Kích thước: 1080×650×6 (mm); Có bản vẽ kèm theo trong hồ sơ.

+ Yêu cầu: Pb > 99%; Ag ≥ 0,25%;Ca ≥ 0,06%; Bi ≤ 0,004%

Các khách hàng tham gia phiên chào giá tham khảo thêm về quy cách, tiêu chuẩn hàng hóa, điều kiện sử dụng tại Nhà máy kẽm điện phân Thái Nguyên - Khu Công nghiệp Sông Công tỉnh Thái Nguyên.

2. Các thông tin khác liên quan đến hàng hóa chào giá, Phiên chào giá được quy định cụ thể trong bộ Hồ sơ chào giá.

3. Thời gian, địa điểm phát Hồ sơ mời tham gia chào giá: Từ 08h00’ ngày 28/8/2025 đến 16h00’ ngày 09/9/2025 (trừ ngày nghỉ), tại phòng Kế hoạch Kinh tế Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico, tổ dân phố 3, phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên.

4. Thời gian nộp hồ sơ chào giá: Trước 15h00’ ngày 10/9/2025.

5. Địa chỉ thông báo và niêm yết thông tin chào giá: Thông tin Phiên chào giá hàng hóa được đăng tải trên Thời báo Tài chính Việt Nam, thông báo trên trang mạng điện tử website www.vinacomin.vn và website www.kimloaimau.com.vn, đồng thời được niêm yết tại trụ sở Công ty cổ phần kim loại màu Thái Nguyên - Vimico từ 08h00’ ngày 28/8/2025 đến 16h00’ ngày 10/9/2025./.