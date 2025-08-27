(TBTCO) - Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, xuất khẩu chả cá và surimi của Việt Nam trong 7 tháng đầu năm 2025 tiếp tục ghi nhận tăng trưởng ấn tượng, bất chấp bối cảnh thị trường thế giới còn nhiều biến động.

Dẫn số liệu thống kê của Hải quan Việt Nam, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam vừa cho biết, giá trị xuất khẩu surimi trong tháng 7/2025 đạt hơn 30 triệu USD, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2024. Con số này góp phần nâng tổng kim ngạch xuất khẩu trong 7 tháng đầu năm 2025 lên hơn 195 triệu USD, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước.

Hàn Quốc và Thái Lan tiếp tục là hai thị trường lớn nhất, lần lượt nhập khẩu 49 triệu USD, tăng 21% và 46 triệu USD, tăng 24% trong 7 tháng đầu năm. Đây là những thị trường vừa tiêu thụ trực tiếp, vừa chế biến lại để cung ứng cho khu vực.

Tại khối thị trường các nước tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, giá xuất khẩu nhóm sản phẩm này cũng tăng 23%, đạt 31 triệu USD. Trong đó Nhật Bản tăng trưởng 25%, cho thấy tín hiệu phục hồi từ các sản phẩm chế biến truyền thống. Cùng với Nhật Bản, xuất khẩu sang Malaysia và Singapore cũng đang tăng trưởng khả quan lần lượt là 19% và 21%.

Thị trường xuất khẩu chả cá và surimi Việt Nam được mở rộng. Ảnh minh họa

Đáng chú ý trong tháng 7 này, xuất khẩu sang Trung Quốc và Hồng Kông tăng mạnh tới 104% so với cùng kỳ. Tính luỹ kế 7 tháng đầu năm, giá trị xuất khẩu sang thị trường này tăng 57%, đạt 26 triệu USD, phản ánh nhu cầu tiêu thụ và tái chế biến tại khu vực này đang gia tăng.

Châu Âu cũng trở thành điểm sáng trong tháng này với giá trị xuất khẩu tăng 89%. Tính tổng 7 tháng đầu năm, xuất khẩu sang khối thị trường này cũng tăng trưởng mạnh ở mức 47%, đạt 16 triệu USD, trong đó Lithuania và Tây Ban Nha dẫn đầu khối thị trường này.

Ngược lại, thị trường Mỹ duy trì kim ngạch khiêm tốn, chỉ đạt 6 triệu USD, tăng nhẹ 2%. Đáng lưu ý, riêng tháng 7/2025, xuất khẩu sang Mỹ giảm mạnh 74% so với cùng kỳ, do tác động của chính sách thuế đối ứng và sự thận trọng của các nhà nhập khẩu.

Trên thị trường quốc tế, nguồn cung surimi toàn cầu vẫn dồi dào, giá chịu áp lực giảm. Người mua Nhật Bản hiện chỉ chấp nhận tăng giá đối với surimi grade A, trong khi các sản phẩm phân hạng thấp hơn giữ giá. Tại EU, sức mua đang phục hồi nhờ lạm phát hạ nhiệt, hỗ trợ tiêu thụ các sản phẩm chế biến giá trị trung bình. Hàn Quốc cũng ghi nhận mức tăng nhập khẩu thủy sản trong nửa đầu năm, củng cố vị thế là thị trường trọng điểm của Việt Nam.

Trong khi đó, Mỹ được đánh giá là thị trường tiềm ẩn nhiều rủi ro chính sách. Các mức thuế đối ứng mới có thể ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của sản phẩm Việt Nam, đặc biệt khi chưa rõ ngoại lệ chi tiết cho từng mã HS.

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam dự báo, nửa cuối năm 2025, dự kiến các thị trường châu Á sẽ tiếp tục dẫn dắt tăng trưởng xuất khẩu chả cá và surimi của Việt Nam nhờ nhu cầu ổn định và sự linh hoạt về giá. Châu Âu được kỳ vọng duy trì đà phục hồi, tập trung vào các sản phẩm tiện lợi, bao bì nhỏ gọn, đáp ứng xu hướng tiêu dùng tiết kiệm. Thị trường Trung Quốc - Hồng Kông có thể tiếp tục tăng mạnh nhưng cạnh tranh khốc liệt với nguồn cung từ Nga và ASEAN.

Trong khi đó, Mỹ sẽ vẫn là thị trường khó lường nhất. Doanh nghiệp cần thận trọng với các đơn hàng, chỉ nên ký kết khi có xác nhận rõ ràng về mức thuế áp dụng./.