ESG – Nền tảng cho khả năng phục hồi và phát triển của doanh nghiệp trong kỷ nguyên mới

(TBTCO) - Doanh nghiệp Việt đang đối mặt với nhiều biến động từ biến đổi khí hậu, đứt gãy chuỗi cung ứng đến áp lực lạm phát và sự thay đổi nhanh chóng của hành vi tiêu dùng. Trong bối cảnh đó, ESG ngày càng được coi là nền tảng chiến lược giúp doanh nghiệp duy trì sức bật và hướng tới phát triển bền vững.

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển bền vững Việt Nam 2025 (VCSF 2025), sự kiện thường niên lần thứ 12 do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Hội đồng doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Naam (VBCSD) tổ chức, đã khẳng định vai trò trung tâm của ESG, đồng thời ghi nhận những đột phá chính sách và những bước đi cụ thể từ cộng đồng doanh nghiệp trong việc biến cam kết thành hành động.

ESG – Từ xu thế vận hành đến yêu cầu chiến lược

Trong kỷ nguyên mới, ESG không còn chỉ là bộ tiêu chuẩn để tuân thủ, mà đã trở thành yêu cầu chiến lược để doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập toàn cầu. Chính sách của Nhà nước, cùng với các cam kết quốc tế, đang tạo khung khổ quan trọng cho tiến trình này.

Ông Nguyễn Hồng Sơn - Phó Trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương phát biểu về những đột phá chính sách để phát huy tiềm lực khu vực tư nhân, thúc đẩy tăng trưởng bền vững

Tại Diễn đàn VCSF 2025 diễn ra vào 22/8 vừa qua, ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương, nhấn mạnh: “Trong Nghị quyết số 68 khẳng định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia và khu vực kinh tế tư nhân thì phải đóng vai trò tiên phong trong tăng trưởng, tạo việc làm, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh quốc gia, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng xanh, tuần hoàn và bền vững.”

Từ định hướng chính sách đó, có thể thấy ESG ngày càng trở thành kim chỉ nam để doanh nghiệp rà soát lại toàn bộ chuỗi vận hành - từ sử dụng tài nguyên, phát triển con người đến quản trị minh bạch nhằm xây dựng nền tảng tăng trưởng lâu dài. Một số doanh nghiệp đã bắt đầu hiện thực hóa bằng hành động cụ thể. Chia sẻ tại VCSF 2025, ông Nguyễn Hoàng Giang, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại Bia Sài Gòn (SATRACO) & thành viên Ban Điều hành SABECO cho biết từ năm 2024 doanh nghiệp đã tích hợp chỉ số ESG vào KPI nội bộ, thành lập Ủy ban Phát triển bền vững & Quản trị rủi ro ở cấp HĐQT, công bố lộ trình Net Zero và phát hành Báo cáo Phát triển bền vững độc lập theo chuẩn quốc tế GRI.

Ông Nguyễn Hoàng Giang phát biểu về việc lấy ESG làm định hướng xuyên suốt trong chiến lược phát triển của doanh nghiệp

Biến thách thức thành cơ hội phát triển bền vững

Biến đổi khí hậu, khan hiếm tài nguyên và áp lực ngày càng lớn về trách nhiệm xã hội đang đặt ra nhiều thách thức mới. Tuy nhiên, ESG cũng mở ra cơ hội để doanh nghiệp đổi mới và hợp tác. Trong khuôn khổ sự kiện, bà Hà Thu Thanh, Phó Chủ tịch VBCSD, Chủ tịch Viện Thành viên HĐQT Việt Nam (VIOD) chia sẻ, một trong những đột phá chiến lược là sự liên kết giữa doanh nghiệp tư nhân Việt Nam và cộng đồng FDI.

Bà cũng nhắc tới SABECO như một trong những doanh nghiệp top đầu về quản trị công ty và phát triển bền vững trên thị trường chứng khoán Việt Nam, với cách tiếp cận coi quản trị công ty là trụ cột quan trọng để đo lường hai yếu tố xã hội và quản trị trong ESG.

Tại sự kiện, ông Hoàng Giang chia sẻ: “Chúng tôi xem ESG không phải là một bộ tiêu chuẩn cần tuân theo, mà là một tư duy điều hành doanh nghiệp hiện đại. ESG giúp chúng tôi đánh giá lại hiệu quả sử dụng tài nguyên, vai trò của cộng đồng và tính minh bạch trong quản trị, từ đó thiết lập một lộ trình tăng trưởng bền vững hơn, linh hoạt hơn và có trách nhiệm hơn với môi trường.”

Ông cho biết thêm, tư duy này đã và đang được thực hóa bằng những hành động cụ thể tại SABECO. Ở trụ cột môi trường, đến năm 2024, 64% nhà máy SABECO đã lắp đặt điện mặt trời, giúp giảm 9,3% lượng phát thải khí nhà kính, đồng thời cắt giảm 7,3% lượng nước sử dụng trên mỗi đơn vị sản phẩm so với năm trước; tỷ lệ sử dụng năng lượng tái tạo đạt 40,54% và hơn 64% chất thải được tái chế hoặc tái sử dụng.

Ở trụ cột xã hội, doanh nghiệp đảm bảo công ăn việc làm và thu nhập cho nhân viên trong giai đoạn Covid-19, đồng thời triển khai nhiều sáng kiến cộng đồng như lắp 109 km đèn đường năng lượng mặt trời ở nông thôn, giúp người dân thêm an tâm sinh hoạt và lao động; nâng cấp 30 sân thể thao cộng đồng; và hỗ trợ hơn 37.500 lao động, ngư dân và chiến sĩ biên phòng thông qua chương trình “63 gắn kết – 1 Tết Sum Vầy” vào đầu năm 2025.

Ông Hoàng Giang khẳng định thêm: “Chúng tôi không chỉ nói về bảo vệ môi trường, chúng tôi đang từng bước biến cam kết thành hành động cụ thể, đo lường được.”

Hoạt động trao quà Tết trong khuôn khổ chương trình “63 gắn kết - 1 Tết Sum Vầy”

Doanh nghiệp cần chủ động thực thi ESG cho một tương lai bền vững

Trong một thế giới đầy biến động, ESG vừa là “lá chắn” bảo vệ doanh nghiệp trước rủi ro, vừa là nền tảng tạo sức bật cho phát triển dài hạn. Điều quan trọng là ESG chỉ thực sự phát huy giá trị khi được thực thi bằng những hành động chủ động và kiên định ngay từ bên trong doanh nghiệp.

Chia sẻ tại diễn đàn, ông Hoàng Giang nhấn mạnh: “Chúng tôi không chờ đợi điều kiện hoàn hảo để hành động, mà tin rằng sự chuyển đổi cần được bắt đầu từ bên trong, từng bước một, với sự kiên định và mục tiêu rõ ràng”.

Cùng quan điểm, đại diện VBCSD nhấn mạnh: “Phát triển bền vững không thể chờ đợi thời điểm thích hợp, mà cần được bắt đầu ngay từ hiện tại, bằng sự chủ động của từng doanh nghiệp và sự hợp tác trong toàn cộng đồng”.

Thông điệp này cũng là lời gợi mở cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam: ESG không phải là đích đến của riêng một công ty, mà là con đường chung để nâng cao năng lực chống chịu, hội nhập với chuẩn mực toàn cầu và kiến tạo giá trị lâu dài cho nền kinh tế./.