(TBTCO) - Ngày 13/9, Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) công bố doanh số bán xe toàn thị trường của các đơn vị thành viên trong tháng 8/2022 đạt 30.846 xe các loại, tăng 2% so với tháng 7/2022, nhưng tăng đến 247% so với cùng kỳ năm 2021.

Theo phân tích thống kê của VAMA, trong tháng 8/2022, xét về xuất xứ, trong khi doanh số bán của xe lắp ráp trong nước đạt 15.499 xe, tăng 3% thì doanh số của xe nhập khẩu là 15.347 xe, tăng 1% so với tháng trước.

Các đơn vị thành viên VAMA có tổng doanh số bán hàng toàn thị trường đạt 262.940 xe, tăng 50% (so với cùng kỳ năm ngoái). Trong đó, có 206.087 xe du lịch, tăng 69%; 52.956 xe thương mại, tăng 6% và 3.897 xe chuyên dụng, tăng 2%.

Cũng theo xuất xứ xe, trong 8 tháng qua, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước đạt 152.765 xe, tăng 54%, trong khi xe nhập khẩu là 110.175 xe, tăng 45%.

Doanh số tiêu thu ô tô tại Việt Nam tăng đến 247% so với cùng kỳ. Ảnh: Thanh Mai

Theo nhận định của các chuyên gia ô tô, doanh số bán hàng tháng 8 vừa qua chỉ tăng 2% so với tháng 7/2022, nhưng tăng đến 247% so với cùng, do thời điểm này ở năm ngoái nhiều tỉnh thành trong cả nước đang thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19 nên có mức tăng đột biến.

Với doanh số bán 37.515 xe trong tháng 8 và 328.630 xe trong 8 tháng năm 2022, năm 2022 thị trường ô tô Việt Nam lần đầu tiên có thể đạt ngưỡng khoảng gần 500.000 xe. Đây là tín hiệu tích cực góp phần thúc đẩy công nghiệp phụ trợ Việt Nam phát triển trong thời gian tới./.