(TBTCO) - Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng đã quyết liệt kiểm soát hoạt động kinh doanh buôn bán xăng dầu, tuy nhiên tình trạng vi phạm niêm yết giá xăng và gian lận chất lượng có chiều hướng gia tăng; ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng.

Thu nộp ngân sách gần 6 tỷ đồng từ xử lý vi phạm kinh doanh xăng dầu

Giá xăng dầu trong nước từ đầu năm 2022 đến nay liên tiếp được điều chỉnh tăng - giảm theo áp lực biến động thất thường của giá thị trường thế giới. Giá xăng thời điểm đầu năm 2022 vào khoảng 23.000 đồng/lít đạt đỉnh gần 33.000 đồng/lít vào cuối tháng 6/2022. Từ tháng 7/2022 đến nay nhờ sự quyết liệt của Chính phủ và các bộ, ngành thực hiện các biện pháp kiềm chế lạm phát giá xăng giảm liên tiếp xuống còn hơn 25.000 đồng/lít.

Trong bối cảnh nêu trên hoạt động kinh doanh, cung ứng xăng dầu trên thị trường cũng biến động và xảy ra hiện tượng bán xăng không đảm bảo chất lượng và vi phạm niêm yết giá.

Lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng, dầu.

Tổng Cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) Trần Hữu Linh cho biết, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và của Bộ Công thương, lực lượng QLTT coi xăng dầu là mặt hàng trọng tâm, trọng điểm để kiểm tra, xử lý. Từ đầu năm đến nay, lực lượng QLTT thường xuyên túc trực, kiểm tra, kiểm soát gần 17.000 cây xăng trên cả nước, đặc biệt là vào những thời điểm chuẩn bị điều hành giá xăng dầu. Kết quả, lực lượng QLTT xử lý gần 190 vụ vi phạm, số tiền xử phạt hành chính nộp ngân sách hơn 5,9 tỷ đồng.

Các hành vi vi phạm chủ yếu là niêm yết giá bán xăng dầu không đúng giá do thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối quy định, không đăng ký thời gian bán hàng của cửa hàng bán lẻ xăng dầu với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; giảm thời gian bán hàng so với thời gian niêm yết hoặc so với thời gian bán hàng trước đó mà không có lý do chính đáng hoặc không thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định, tạm ngừng bán hàng khi không thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền... Thực tế cho thấy, khi giá xăng dầu được điều chỉnh tăng-giảm đã xảy ra hiện tượng nhiều cửa hàng xăng dầu tìm mọi lý do để găm hàng ngưng bán hàng, gây bức xúc cho dư luận.

Tại kỳ điều chỉnh giá xăng ngày 21/7/2022, qua việc rà soát, giám sát hơn 500 cây xăng trên địa bàn, Cục QLTT Kiên Giang kiểm tra, phát hiện 2 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn huyện Giồng Riềng vẫn còn niêm yết giá xăng Ron 95-III với mức giá 30.260 đồng/lít (giá trước khi điều chỉnh giảm).

Phản ánh của Công an TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp cho biết, tại kỳ điều chỉnh ngày 1/8/2022, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra 27 cửa hàng xăng dầu trên địa bàn. Qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện có 14 cửa hàng tạm ngưng hoạt động nguyên nhân do thương nhân phân phối xăng dầu chưa cung cấp kịp cho các cửa hàng bán lẻ trong hệ thống phân phối.

Lực lượng chức năng ghi nhận vài giờ trước khi giá xăng giảm, nhiều cây xăng ở An Giang ngừng bán với lý do hết hàng. Tại An Giang, đoạn đường từ tỉnh lộ 941 đến quốc lộ 91 có 7 cây xăng ngưng bán hàng hoặc đóng cửa cũng với lý do doanh nghiệp đầu mối hụt hàng, xe không kịp giao nhiên liệu.

Cần chế tài đủ mạnh để kiểm soát kinh doanh xăng dầu

Theo đại diện Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công thương), tổng nguồn cung xăng dầu toàn thị trường không thiếu, hiện tượng một số cây xăng tại các tỉnh miền Tây treo biển ngưng bán là cục bộ. Tính toán nguồn cung trong nước 6 tháng cuối năm sẽ đáp ứng 70 - 80% nhu cầu, còn lại 20 - 30% sẽ nhập khẩu. Sở Công thương các địa phương rà soát làm rõ nguyên nhân các cây xăng ngưng bán để có hướng xử lý phù hợp.

Liên quan đến kiểm soát thị trường trong những tháng cuối năm 2022, ông Trần Hữu Linh cho biết thêm, bên cạnh việc kiểm tra tình trạng găm hàng, bán hàng không đúng giá, lực lượng QLTT tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra về chất lượng xăng dầu.

Số hóa kiểm soát hoạt động kinh doanh xăng dầu Bộ Công thương cho biết đã phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng Hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý và điều hành xăng dầu quốc gia nhằm ngăn chặn sai phạm trong kinh doanh xăng dầu. Hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý và điều hành xăng dầu quốc gia có đường dẫn tại http://quanlyxangdau.moit.gov.vn. Hiện nay có 2 thương nhân sản xuất, 38 thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và khởi tạo thông tin 329 thương nhân phân phối kinh doanh xăng dầu được tạo tài khoản có thể đăng nhập, tra cứu, cấp nạp dữ liệu.

Trước đó, cuối tháng 6/2022, lực lượng QLTT tỉnh Tây Ninh chủ trì phối hợp UBND tỉnh Tây Ninh phát hiện Công ty Cổ phần đầu tư Triều Võ Petro, địa chỉ số 74, Nguyễn Cửu Đàm, Phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh về hành vi bán xăng dầu có chất lượng không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Kết quả, UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính doanh nghiệp này với số tiền gần 900 triệu đồng.

Tiếp đến ngày 24/7/2022, lực lượng QLTT Nghệ An cũng đã tiến hành kiểm tra, phát hiện, xử phạt hành chính 50 triệu đồng cửa hàng kinh doanh xăng dầu T.H tại huyện Con Cuông về hành vi mua dầu diesel từ đối tượng ngoài hệ thống phân phối, trái quy định.

Mặc dù lực lượng chức năng và QLTT đã tích cực vào cuộc, xong trong bối cảnh tình trạng gian lận xăng dầu gia tăng, các chuyên gia kinh tế và người dân cần có chế tài đủ mạnh xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân có hành vi vi phạm, bảo đảm quyền lợi cho người tiêu dùng, nhất là những vụ việc gây bức xúc cho dư luận như vụ đổ 500.000 đồng tiền xăng, hút ra chỉ 9,5 lít ở Bắc Giang vào ngày 1/7/2022. Đến nay vụ việc chưa được giải quyết thỏa đáng như yêu cầu của người dân.