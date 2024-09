Giá thép bao giờ hồi phục?

Xuất khẩu sắt, thép có nhiều tín hiệu tích cực Theo Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), tháng 7/2024, sản xuất thép thô đạt 927.180 tấn, tăng 2,6% so với tháng trước và tăng 17% so với cùng kỳ; sản xuất thép thành phẩm các loại đạt 2,527 triệu tấn, tăng 2,59% so với tháng 6/2024 và tăng 5,2% so với cùng kỳ; bán hàng thép thành phẩm đạt 2,464 triệu tấn, tăng 4,22% so với tháng 6/2024 và tăng 13,1% so với cùng kỳ. Tính chung 7 tháng năm 2024, sản xuất thép thô đạt hơn 12,8 triệu tấn, tăng 21% so với cùng kỳ; tiêu thụ thép thô nội bộ và xuất bán đạt 12,41 triệu tấn, tăng 17%; trong đó xuất khẩu đạt 1,58 triệu tấn, tăng 45%. VSA cho biết, xuất khẩu sắt thép đang có tín hiệu tích cực, với dự kiến mức tiêu thụ thép tăng 6,4% đạt gần 21,6 triệu tấn. Bên cạnh đó, xuất khẩu thép thành phẩm và bán thành phẩm sẽ tăng 12%, lên gần 13 triệu tấn trong năm nay. Còn theo Tổng cục Hải quan, giá sắt thép xuất khẩu trung bình lũy kế từ đầu năm 2024 đến ngày 15/8 giảm 5,6% so với cùng kỳ, còn 732 USD/tấn. Điều này kéo kim ngạch xuất khẩu sắt thép của Việt Nam chỉ tăng 13% so với cùng kỳ, đạt 5,9 tỷ USD Nhìn chung, các tháng đầu năm lượng xuất khẩu sắt thép của Việt Nam liên tục ở mức cao, ngoại trừ tháng 2 và tháng 6, các tháng còn lại đều đạt trên một triệu tấn. Riêng 15 ngày đầu tháng 8/2024, lượng sắt thép xuất khẩu đạt mức trên 531.000 tấn. Đáng chú ý, Hoa Kỳ trở thành thị trường xuất khẩu sắt thép lớn nhất của Việt Nam trong 8 tháng năm 2024 với kim ngạch trên 900 triệu USD, tăng gần 92%./.