Sự kiện quy tụ gần 5.000 vận động viên (VĐV) trong nước và quốc tế, trong đó các VĐV quốc tế đến từ 7 quốc gia trong khu vực và châu lục, tạo nên một ngày hội thể thao đỉnh cao gắn liền với trải nghiệm thiên nhiên và văn hóa đặc sắc. Giải đấu cũng góp phần quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam nói chung và Ninh Bình nói riêng, lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe trong cộng đồng.

Sự kiện quy tụ gần 5.000 vận động viên trong nước và quốc tế tham dự.

Gần 5.000 vận động viên tạo nên ngày hội thể thao tại Vân Long

Với 3 cự ly 21 km, 12 km và 6,8 km, các VĐV được trải nghiệm cung đường di sản độc bản với những dấu ấn đặc trưng của Vân Long như tuyến đê đầm Cút, khu vực núi Mèo Cào, núi Ba Chỏm cùng các thôn Đá Hàn, Gọng Vó. Những dãy núi đá vôi, vùng đất ngập nước nối tiếp với đường làng và khu dân cư tạo nên bức tranh cảnh quan đặc trưng của vùng đất di sản Ninh Bình.

Thời điểm xuất phát cũng mang đến dấu ấn riêng khi những bước chạy diễn ra trong khoảnh khắc bình minh hé rạng trên mặt nước Vân Long. Không chỉ thử thách giới hạn thể lực, đường chạy còn mang đến cho các VĐV trải nghiệm về một không gian thiên nhiên rộng mở, nguyên sơ giữa vùng đất di sản.

Sau những màn tranh tài sôi nổi trên cung đường di sản, tổng giá trị giải thưởng 112 triệu đồng đã được trao cho các VĐV đạt thành tích xuất sắc tại 3 cự ly, khép lại hành trình thi đấu đầy cảm xúc tại Vân Long.

Ông Hồ Nam Tiến, Chủ tịch Hội đồng Quản trị LPBank (phải) và ông Vũ Quốc Khánh, Tổng Giám đốc LPBank (trái) trên đường chạy.

Từ Cát Bà, Đại Lải đến Vân Long: Những cung đường làm nên bản sắc của giải đấu

Nối tiếp thành công từ đảo Cát Bà đến Đại Lải, việc lựa chọn Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long làm điểm đến của mùa giải 2026 tiếp tục khẳng định định hướng xây dựng Giải Marathon Quốc tế VTV LPBank trở thành một giải chạy có bản sắc riêng. Qua mỗi mùa giải, cung đường thi đấu được lựa chọn không chỉ đáp ứng yêu cầu chuyên môn, mà còn mở ra hành trình khám phá những vùng đất giàu giá trị thiên nhiên, văn hóa và lịch sử của Việt Nam.

Ở đó, các VĐV không chỉ đến để thi đấu, mà còn có cơ hội trực tiếp trải nghiệm cảnh quan, văn hóa và đời sống tại địa phương đăng cai. Qua đó, giải hướng tới việc kết nối thể thao với du lịch và quảng bá di sản, góp phần tạo thêm những trải nghiệm mới cho cộng đồng chạy bộ, đồng thời đưa hình ảnh các địa phương đến gần hơn với VĐV và du khách trong nước và quốc tế.

Ông Hồ Nam Tiến, Chủ tịch Hội đồng Quản trị LPBank trao giải cho top 3 cự ly 21 km nữ.

Đài Truyền hình Việt Nam và sứ mệnh “Vì một Việt Nam khỏe mạnh”

Toàn bộ sự kiện được tường thuật trực tiếp từ 5h20 đến 8h20 trên kênh thể thao quảng bá quốc gia VTV6 - Vì một Việt Nam khỏe mạnh. Ba giờ trực tiếp đã truyền tải trọn vẹn không khí bùng nổ, vẻ đẹp hùng vĩ của Vân Long và tinh thần thể thao tích cực tới hàng triệu khán giả truyền hình.

VTV tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong việc nâng tầm các sự kiện thể thao thành chuỗi giá trị tích hợp: Thúc đẩy thể thao cộng đồng - Quảng bá du lịch địa phương - Bảo tồn di sản quốc gia.

LPBank - Đồng hành cùng thể thao và cộng đồng

Với vai trò đơn vị đồng hành, LPBank góp phần hỗ trợ tổ chức Giải Marathon Quốc tế VTV LPBank 2026, cùng các đơn vị tổ chức tạo nên một sự kiện thể thao quy mô tại Vân Long.

Ông Bùi Thái Hà, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị LPBank phát biểu tại sự kiện

Đại diện LPBank, ông Bùi Thái Hà, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị LPBank chia sẻ: “Thể thao không chỉ là hành trình chinh phục những giới hạn của bản thân, mà còn là cầu nối giúp lan tỏa những giá trị tích cực trong cộng đồng. Việc giải đấu được tổ chức tại Vân Long là cơ hội để các VĐV vừa thử thách bản thân, vừa trải nghiệm vẻ đẹp thiên nhiên và văn hóa của Ninh Bình”.

Với LPBank, đồng hành cùng thể thao cũng là một cách để Ngân hàng kết nối sâu hơn với cộng đồng và lan tỏa những giá trị tích cực trong đời sống. Thông qua Giải Marathon Quốc tế VTV LPBank 2026, LPBank không chỉ góp phần tạo nên một sân chơi thể thao quy mô, mà còn cùng các đơn vị tổ chức quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và giá trị di sản của Ninh Bình tới đông đảo VĐV, người dân và du khách. Qua đó, LPBank tiếp tục khẳng định cam kết gắn hoạt động của Ngân hàng với những giá trị tích cực cho cộng đồng, thúc đẩy lối sống năng động và đóng góp vào sự phát triển bền vững của địa phương./.