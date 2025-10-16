Hà Nội: 767 thủ tục hành chính được thực hiện trực tuyến.

(TBTCO) - Trung tâm Phục vụ hành chính công TP. Hà Nội vừa cho biết sẽ chính thức tiếp nhận 100% hồ sơ thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của UBND thành phố bằng hình thức trực tuyến.

Theo Trung tâm Phục vụ hành chính công TP. Hà Nội, thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW ngày 19/6/2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đặc biệt là Quyết định số 4445/QĐUBND ngày 27/8/2025 của UBND thành phố Hà Nội phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện trực tuyến, từ ngày 03/9/2025, Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố chính thức tiếp nhận 100% hồ sơ thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của UBND thành phố bằng hình thức trực tuyến.

Theo đó, có 767 thủ tục hành chính được thực hiện trực tuyến toàn trình, người dân và doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ, theo dõi và nhận kết quả hoàn toàn trực tuyến. Các thủ tục còn lại sẽ được thực hiện trực tuyến một phần, trong đó người dân vẫn cần cung cấp hồ sơ giấy theo quy định chuyên ngành thông qua dịch vụ bưu chính.

100% thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện trực tuyến sẽ trả kết quả bản điện tử, và kết quả bản giấy (khi có nhu cầu). 100% kết quả bản giấy (nếu có) sẽ được chuyển trả miễn phí tại địa chỉ đăng ký của người dân, doanh nghiệp qua dịch vụ bưu chính, ngoại trừ các TTHC sau: TTHC phải đối chiếu bản chính (đối với trường hợp thành phần hồ sơ nộp không phải là bản chứng thực điện tử); TTHC phải ký sổ gốc theo quy định của pháp luật và bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Việc triển khai trực tuyến mang lại nhiều lợi ích thiết thực khi công dân có thể nộp hồ sơ trực tuyến ở mọi lúc, mọi nơi; tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian, hạn chế đi lại nhiều lần.

Người dân và doanh nghiệp được miễn phí, lệ phí đối với một số TTHC theo chính sách của thành phố; được hỗ trợ cước phí bưu chính tối đa là 26.000 đồng/lượt chuyển phát.

Người có công, đối tượng bảo trợ xã hội sẽ được hỗ trợ 2 chiều luân chuyển (tiếp nhận hồ sơ - trả kết quả, hồ sơ); các đối tượng khác được hỗ trợ chuyển trả kết quả, hồ sơ.

Chi nhánh Trung tâm Phục vụ hành chính công và 476 Đại lý Dịch vụ công trực tuyến: hướng dẫn, hỗ trợ miễn phí việc kê khai hồ sơ, quét tài liệu, và nộp trực tuyến. Tổng đài 1022, nhánh số 7, được hỗ trợ từ xa bởi các tổng đài viên. Tổng đài thông minh 19001009, được giải đáp 24/7. Chatbot, Callbot được tích hợp trên ứng dụng iHanoi, được giải đáp 24/7.

Bên cạnh đó, việc thực hiện TTHC bằng hình thức trực tuyến sẽ giúp minh bạch hóa việc tiếp nhận (và từ chối tiếp nhận, nếu có) trong quá trình nộp hồ sơ; ngăn ngừa các hành vi gây phiền hà có thể xảy ra; giúp tạo lập cơ sở dữ liệu cho tổ chức, cá nhân, phục vụ việc tái sử dụng nhằm nâng cao tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, liền mạch trên môi trường điện tử.

Trước đó, cuối tháng 8/2025, UBND TP. Hà Nội đã ban hành Quyết định số 4445/QĐ-UBND phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện trực tuyến thuộc phạm vi quản lý của UBND thành phố. Trong 767 TTHC thực hiện trực tuyến toàn trình thuộc phạm vi quản lý của UBND TP. Hà Nội, 686 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cấp thành phố; 81 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã.