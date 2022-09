Hà Nội: Công bố quyết định thanh tra 105 đơn vị nợ bảo hiểm xã hội

(TBTCO) - Mặc dù còn khó khăn thách thức do ảnh hưởng của dịch bệnh, song công tác thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Long An cơ quan thuế thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực. Trong khó khăn, thách thức Cục Thuế Long An tiếp tục đặt mục tiêu quyết tâm hoàn thành và hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu thu các cấp lãnh đạo giao.