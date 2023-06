Hà Nội điều chỉnh giá nước sạch: Mức tăng giá và lộ trình hợp lý

(TBTCO) - Cục Thống kê Hà Nội cho biết, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6/2023 trên địa bàn Hà Nội tăng 0,11% so với tháng trước và giảm 0,23% so với cùng kỳ năm trước. CPI bình quân 6 tháng đầu năm tăng 1,22% so với bình quân cùng kỳ năm 2022.