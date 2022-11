Habeco: Kết quả kinh doanh quý 3/2022 cao nhất 2 năm

(TBTCO) - Kết quả kinh doanh của Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco - mã chứng khoán: BHN) tiếp tục tăng trưởng mạnh trong quý III/2022, với doanh thu, lợi nhuận và biên lợi nhuận gộp đều đạt mức cao nhất trong 2 năm trở lại đây.

Lợi nhuận quý 3 tăng 74%

Kết thúc quý III/2022, báo cáo tài chính của Habeco cho biết, tổng công ty này đã đạt gần 2.476 tỷ đồng doanh thu hợp nhất, tăng 42,8% so với cùng kỳ năm trước và tăng 14,5% so với quý liền trước. Biên lợi nhuận gộp hợp nhất đạt 28,7%, tăng 3,3 điểm phần trăm so với cùng kỳ 2021. Lợi nhuận gộp thu về 709,5 tỷ đồng, tăng 61% so với quý III/2021.

Khấu trừ các chi phí, công ty thu về 272,4 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế chỉ trong riêng quý III, tăng 74,1% so với cùng kỳ năm ngoái, ghi nhận quý đạt mức doanh thu, lợi nhuận và biên lợi nhuận gộp cao nhất trong vòng 2 năm trở lại đây.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Habeco đã đạt 6.008,5 tỷ đồng doanh thu hợp nhất và 559,2 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng trưởng 17,8% về doanh thu và 31,1% về lợi nhuận (so với cùng kỳ năm ngoái). Biên lợi nhuận gộp hợp nhất đạt 28% tăng so với mức 25,1% trong 9 tháng đầu năm ngoái.

Kết quả kinh doanh tích cực của Habeco đạt được trong bối cảnh thị trường hàng hóa, tiêu dùng trong nước phục hồi tích cực, nhu cầu mua sắm gia tăng sau 2 năm chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê trong 9 tháng năm 2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tăng 21%. Đây là tốc độ tăng cao hơn so với cùng kỳ nhiều năm lại đây. Trong đó quý I tăng 5% và quý II tăng 20,1% và quý III tăng 41,7%.

So với 9 tháng năm 2019 (năm trước khi xảy ra dịch Covid-19) tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đã tăng 14,2%.

Trong bối cảnh sức cầu phục hồi, kết quả kinh doanh tăng trưởng của Habeco cũng phản ánh những giải pháp kinh doanh chủ động được thực hiện nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm và mở rộng thị phần. Trong đó, các gian hàng Online trên các sàn thương mại điện tử như Tiki, Shopee và Lazada phát huy hiệu quả cao với lưu lượng truy cập và doanh số liên tục gia tăng.

Thương hiệu bán chạy nhất Habeco.

Mặc dù còn chịu ảnh hưởng nhiều ảnh hưởng tiêu cực từ sức ép tăng giá nhiều loại nguyên vật liệu sản xuất do xu hướng tăng giá hàng hóa trên thị trường thế giới, đặc biệt là giá các mặt hàng năng lượng. Tuy vậy, việc gia tăng hiệu quả hoạt động, tiết giảm và quản lý hiệu quả các loại chi phí cũng như chính sách điều chỉnh giá bán phù hợp đã giúp Habeco cải thiện biên lợi nhuận.

Bên cạnh lợi nhuận tăng trưởng, dòng tiền hoạt động kinh doanh cũng là điểm sáng khi thặng dư 1.059 tỷ đồng sau 9 tháng, gấp 2,46 lần cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu nhờ sự cải thiện vòng quay vốn lưu động.

Sự thặng dư này đã giúp Habeco tiếp tục gia tăng tích lũy dòng tiền, số dư tiền mặt và tiền gửi ngân hàng các kỳ hạn của công ty mẹ và các đơn vị thành viên đến 30/9/2022 đạt 3.519,3 tỷ đồng, tăng 11,1% so với đầu năm và đang chiếm đến phân nửa tổng tài sản hợp nhất mặc dù trong kỳ, Habeco đã chi trả gần 556 tỷ đồng cổ tức cho các cổ đông.

Ngược lại, dư nợ vay giảm mạnh với tổng nợ vay ngắn và dài hạn đến 30/9/2022 chỉ còn 113 tỷ đồng, giảm 132,6 tỷ đồng (tương đương giảm 52,9%) so với đầu năm. Toàn bộ dư nợ vay là nợ vay ngắn hạn tại các đơn vị thành viên, công ty mẹ Habeco tiếp tục hoạt động kinh doanh được chủ động bằng nguồn vốn tự có không phát sinh nợ vay.

Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp đang gặp khó khăn về dòng vốn do tăng trưởng tín dụng bị kiểm soát chặt chẽ, mặt bằng lãi suất liên tục gia tăng thời gian gần đây, việc sở hữu cấu trúc tài chính mạnh với nguồn tiền dự trữ lớn, nợ vay thấp đang là chỗ dựa vững chắc cho các hoạt động kinh doanh, đầu tư của Habeco.

Kết quả kinh doanh của tổng công ty được đánh giá còn hưởng lợi từ mặt bằng lãi suất gia tăng sẽ giúp tăng khoản thu nhập từ lãi tiền gửi vào kết quả lợi nhuận.

Triển vọng duy trì tăng trưởng cao trong quý cuối năm

Trong quý IV/2022, kết quả kinh doanh của Habeco được dự báo sẽ tiếp tục duy trì xu hướng tăng trưởng trên mức nền thấp của cùng kỳ năm ngoái khi các hoạt động của nền kinh tế mới ở giai đoạn đầu phục hồi sau giai đoạn giãn cách xã hội chặt chẽ trong quý 3/2021.

Việc giá nhiều loại các nguyên vật liệu đầu vào chính có xu hướng điều chỉnh giảm sau khi lập đỉnh vào cuối quý II vừa qua cũng được kỳ vọng giúp tỷ suất lợi nhuận tiếp tục được cải thiện.

Đáng chú ý, trong 9 tháng của năm 2022, Habeco đã cho đã ra mắt hệ thống cửa hàng giới thiệu và kinh doanh các sản phẩm Bia Hơi Hà Nội tại một số tuyến phố của Hà Nội thu hút nhiều lượt khách hàng tới tham quan, mua sắm và khai trương hệ thống nhà hàng Vườn Bia tại một số tỉnh như Quảng Trị, Việt Trì, Hải Phòng... thu hút hàng trăm khách hàng tới thưởng thức bia.

Habeco ra mắt hệ thống cửa hàng giới thiệu và kinh doanh các sản phẩm Bia Hơi Hà Nội tại một số tuyến phố của Hà Nội.

Trong thời gian tới, Habeco dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng hệ thống chuỗi cửa hàng trưng bày, giới thiệu và kinh doanh Bia hơi Hà Nội cũng như chuỗi Vườn Bia tại các địa phương.

Đây là hướng đi tiên phong và khác biệt của Habeco với đa số các nhà sản xuất trên thị trường trong nỗ lực quảng bá thương hiệu, gia tăng khả năng tiếp cận đến các khách hàng mục tiêu.

Kết quả kinh doanh quý 3/2022 của Habeco.

Hiện nay, Habeco cũng đang tích cực chuẩn bị cho chương trình khuyến mại tri ân khách hàng và chào đón Tết Quý Mão 2023 - chương trình thường niên và lớn nhất trong năm của Bia Hà Nội, phục vụ cho mùa cao điểm tiêu dùng nhân dịp Tết Nguyên đán, với giá trị giải thưởng lên đến hàng chục tỷ đồng. Chương trình dự kiến sẽ được ra mắt vào tháng 11/2022./.