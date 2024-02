Ngày 3/2/2024, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký các quyết định 146/QĐ-TTg, 147/QĐ-TTg xuất cấp không thu tiền 1.444,59 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 5 tỉnh: An Giang, Tây Ninh, Lạng Sơn, Quảng Ngãi, Kiên Giang để hỗ trợ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và giáp hạt năm 2024. Trong đó, xuất cấp gạo hỗ trợ nhân dân các tỉnh dịp Tết nguyên đán Giáp Thìn năm 2024: Tỉnh Tây Ninh: 351,81 tấn gạo; tỉnh An Giang: 85,44 tấn; tỉnh Quảng Ngãi 332,37 tấn; tỉnh Kiên Giang 19,905 tấn. Xuất cấp gạo để hỗ trợ nhân dân dịp giáp hạt năm 2024: Tỉnh Lạng Sơn 236,4 tấn; tỉnh An Giang 416,385 tấn; tỉnh Kiên Giang 2,28 tấn.