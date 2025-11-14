Hoàn thành kế hoạch mua nhập lương thực dự trữ trước thời hạn

Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VII:

(TBTCO) - Đến ngày 26/10/2025, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VII đã hoàn thành việc mua nhập 29.500 tấn gạo và 17.600 tấn thóc, bảo đảm tiêu chuẩn lương thực nhập kho dự trữ quốc gia, đạt 100% kế hoạch nhập bổ sung năm 2025. Toàn bộ số lương thực nhập kho đã và đang được bảo quản theo đúng quy chuẩn.

Hoàn thành kế hoạch trước hạn

Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VII Bùi Tuấn Cương cho biết, thực hiện Quyết định số 499/QĐ-CDT giao bổ sung chỉ tiêu kế hoạch mua tăng lương thực dự trữ quốc gia năm 2025, Quyết định số 519/QĐ-CDT duyệt dự toán mua bổ sung lương thực dự trữ quốc gia năm 2025 và các văn bản hướng dẫn triển khai công tác đấu thầu, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VII đã chủ động triển khai xây dựng, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hỗ sơ mời thầu điện tử (E-HSMT) để mua 29.500 tấn gạo và 17.600 tấn thóc nhập kho dự trữ quốc gia theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Theo ông Lê Công Hòa - Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Quản lý hàng Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VII, đơn vị đã thực hiện đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thông báo mời thầu, hồ sơ mời thầu, cập nhật dự toán các gói thầu mua gạo, thóc nhập kho dự trữ quốc gia năm 2025 trên Hệ thống Mạng đấu thầu quốc gia theo quy định.

Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VII kiểm tra công tác nhập kho và bảo quản gạo dự trữ quốc gia năm 2025. Ảnh: Hoàng Thị Tuyết Mai

Cụ thể, đơn vị đã triển khai tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng lựa chọn nhà thầu cung cấp 17.600 tấn thóc, được chia làm 18 gói thầu, nhập tại 14 điểm kho dự trữ, trong đó tại các kho trên địa bàn tỉnh Ninh Bình là 5.975 tấn, tỉnh Thanh Hóa là 11.625 tấn.

Đồng thời, đơn vị đã triển khai tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng lựa chọn nhà thầu cung cấp 29.500 tấn gạo, được chia làm 24 gói thầu, nhập tại 13 điểm kho dự trữ, trong đó tại các kho trên địa bàn tỉnh Ninh Bình là 8.135 tấn, tỉnh Thanh Hóa là 21.365 tấn.

Trên cơ sở nắm bắt tình hình thị trường và khối lượng nhiệm vụ được giao, sau đóng, mở thầu, lãnh đạo Chi cục đã chỉ đạo các bộ phận chức năng phối hợp chặt chẽ, khẩn trương tổ chức đánh giá hồ sơ dự thầu và nhanh chóng ký kết hợp đồng ngay sau khi có kết quả lựa chọn nhà thầu. Đồng thời, Chi cục triển khai nhiệm vụ cụ thể đến các phòng nghiệp vụ và các điểm kho, chuẩn bị đầy đủ nguồn nhân lực, kho tàng, trang thiết bị, bảo đảm sẵn sàng tiếp nhận, nhập hàng theo kế hoạch được giao.

Theo Chi cục trưởng Bùi Tuấn Cương, trong quá trình triển khai kế hoạch mua bổ sung lương thực nhập kho, bên cạnh những yếu tố thuận lợi, đơn vị cũng gặp không ít khó khăn, thách thức. Năm 2025, thời tiết diễn biến phức tạp, nhiều cơn bão lớn liên tiếp, đặc biệt cơn bão số 10 đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại tỉnh Thanh Hóa. Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VII (quản lý hàng dự trữ quốc gia ở tỉnh Ninh Bình và Thanh Hóa) nằm trong khu vực bị ảnh hưởng nặng bởi hoàn lưu bão, gây thiệt hại đáng kể.

Cán bộ, công chức, người lao động của Chi cục đã nỗ lực vượt qua khó khăn, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, chạy đua với thời tiết, phối hợp chặt chẽ với các nhà thầu thực hiện đồng bộ từng khâu công việc để đảm bảo tiến độ nhập lương thực, giám sát nghiêm ngặt chất lượng lương thực nhập kho, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy chuẩn quốc gia.

Bên cạnh đó, đơn vị thường xuyên tổ chức các đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các điểm kho trong việc tiếp nhận, nhập kho, bảo quản ban đầu và hoàn thiện chứng từ kế toán theo đúng quy định.

Với tinh thần khẩm trương, quyết tâm cao, vượt khó khăn, tính đến ngày 26/10/2025, Chi cục đã hoàn thành việc nhập 29.500 tấn gạo và 17.600 tấn thóc, bảo đảm tiêu chuẩn lương thực nhập kho Dự trữ quốc gia, đạt 100% kế hoạch nhập bổ sung năm 2025. Trong đó, 17/18 gói thầu (tương đương 16.200 tấn thóc, chiếm 92% kế hoạch) đã hoàn thành nhập sớm hơn quy định từ 7 đến 15 ngày; 24/24 gói thầu mua gạo hoàn thành nhập sớm hơn thời gian quy định từ 5 đến 43 ngày.

Đến ngày 31/10/2025, Chi cục đã hoàn tất nghiệm thu, thanh lý hợp đồng và thanh toán 100% tiền hàng đối với hợp đồng mua thóc nhập kho Dự trữ quốc gia; đồng thời thanh toán gần 60% giá trị hợp đồng mua gạo, số còn lại sẽ được chi trả ngay khi Cục Dự trữ Nhà nước cấp kinh phí.

Bảo quản an toàn hàng dự trữ quốc gia

Bên cạnh hoàn thành tốt việc nhập lương thực dự trữ quốc gia theo chỉ tiêu kế hoạch được giao, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VII duy trì thực hiện tốt công tác bảo quản hàng dự trữ quốc gia, bảo đảm an toàn, đủ về số lượng, tốt về chất lượng theo quy định, sẵn sàng xuất cấp khi có quyết định của cấp có thẩm quyền.

Lãnh đạo Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VII cho biết, đơn vị đã triển khai đúng quy trình bảo quản đối với với toàn bộ số lương thực được nhập trong năm 2025. Trong quá trình nhập hàng dự trữ quốc gia, đơn vị luôn tổ chức giám sát, kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo an toàn chất lượng, đầy đủ số lượng theo đúng hướng dẫn của Cục Dự trữ Nhà nước, Bộ Tài chính và quy định hiện hành; tuyệt đối không nhập kho dự trữ quốc gia đối với hàng không đảm bảo yêu cầu chất lượng theo quy định.

Đối với công tác kiểm tra toàn bộ số gạo nhập kho năm 2025, đơn vị luôn đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành. Cụ thể, gạo nhập kho đều có giấy xác nhận đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng gạo nhập kho dự trữ quốc gia (Chứng thư giám định) đáp ứng quy chuẩn chất lượng và các hướng dẫn của Cục Dự trữ Nhà nước.

Ông Lê Công Hòa cho biết thêm, cán bộ của Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VII cũng đã hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí bảo quản đúng quy định, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả; tổ chức làm mẫu kiểm nghiệm chất lượng lương thực nhập kho, xuất kho theo quy định.

Về công tác kiểm tra, ông Nguyễn Quang Khải - Phó Trưởng ban Ban Kiểm tra, Trưởng đoàn kiểm tra Cục Dự trữ Nhà nước, đoàn đã tiến hành kiểm tra sau khi toàn bộ số lương thực được nhập kho tại 14 điểm kho trên địa bàn 2 tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa. Kết quả, các thành viên trong đoàn và lãnh đạo Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VII thống nhất đánh giá, 100% số lượng thóc, gạo hiện có đều được thực hiện quy trình bảo quản theo đúng quy chuẩn kỹ thuật quy định, đảm bảo an toàn cả về số lượng và chất lượng. Thóc, gạo nhập đầy kho dự trữ quốc gia năm 2025 được xếp ngay ngắn, thẳng hàng, đảm bảo khoảng cách với trần, tường theo quy định, đồng thời được các kỹ thuật viên tại các điểm kho thực hiện đúng quy trình kỹ thuật bảo quản.