Chứng khoán

Khối ngoại giải ngân mạnh vào FPT Retail. đi ngược thị trường

Tùng Linh

Tùng Linh

18:58 | 19/10/2026
(TBTCO) - Trong khi VN-Index giảm hơn 16 điểm, xuống dưới ngưỡng 1.700 điểm, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng gần 800 tỷ đồng trên HOSE. Điểm sáng đáng chú ý là cổ phiếu FRT của FPT Retail được mua ròng gần 151 tỷ đồng, đồng thời ngược dòng tăng 3,55%.
aa

Thị trường chứng khoán bước vào tuần giao dịch mới với diễn biến giằng co quanh ngưỡng tâm lý 1.700 điểm. Sau bốn tuần giảm liên tiếp dưới áp lực của các cổ phiếu vốn hóa lớn, VN-Index tiếp tục chịu sức ép điều chỉnh trong phiên 19/10.

Đầu phiên, sắc xanh xuất hiện khi VN-Index tăng nhẹ lên quanh 1.720 điểm, song thanh khoản duy trì ở mức thấp. Diễn biến trở nên kém tích cực trong phiên chiều khi áp lực bán gia tăng, khiến chỉ số đảo chiều giảm và đánh mất mốc 1.700 điểm. Kết phiên, VN-Index giảm 16,07 điểm, tương đương 0,94%, xuống 1.689,84 điểm.

Cùng với diễn biến thị trường, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng. Trên sàn HOSE, giá trị bán ròng đạt 799,5 tỷ đồng, nối dài chuỗi phiên rút vốn của khối ngoại.

Đáng chú ý, áp lực bán tập trung tại nhiều cổ phiếu ngân hàng và vốn hóa lớn. VCB dẫn đầu danh sách bán ròng với giá trị 103,66 tỷ đồng, đồng thời giảm 1,23%, xuống 56.200 đồng/cổ phiếu. VHM đứng ngay sau với giá trị bán ròng 101,83 tỷ đồng, trong khi thị giá giảm 1,15%, xuống 60.300 đồng/cổ phiếu.

Nhóm ngân hàng tiếp tục chịu sức ép đáng kể khi ACB bị bán ròng 92,84 tỷ đồng, MSB 39,25 tỷ đồng, CTG 39,07 tỷ đồng, BID 37,97 tỷ đồng và SHB 37,52 tỷ đồng. Phần lớn các cổ phiếu này đều đóng cửa trong sắc đỏ.

Ngoài ra, VJC bị bán ròng 72,25 tỷ đồng, FPT 42,11 tỷ đồng và TCX 36,82 tỷ đồng. Riêng FPT giảm 1,89%, xuống 57.100 đồng/cổ phiếu, cho thấy áp lực bán vẫn hiện diện tại cổ phiếu công nghệ này.

Khối ngoại giải ngân mạnh vào FPT Retail. đi ngược thị trường
Top cổ phiếu được khối ngoại mua/bán ròng phiên 19/10 - Nguồn: Dstock

Ở chiều ngược lại, FRT của Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail) trở thành tâm điểm thu hút dòng vốn ngoại, với giá trị mua ròng lên tới 150,96 tỷ đồng. Con số này vượt xa các cổ phiếu còn lại trong danh sách mua ròng trên HOSE.

Đáng chú ý, dòng tiền ngoại đồng hành với diễn biến tích cực của thị giá FRT. Cổ phiếu tăng 5.000 đồng, tương đương 3,55%, lên 146.000 đồng/cổ phiếu, trái ngược với xu hướng giảm của thị trường chung. Đây cũng là một trong những điểm sáng nổi bật trong bối cảnh lực cầu trên thị trường chưa có sự cải thiện rõ rệt. Khối ngoại trở lại mua ròng khi trong phiên cuối tuần trước, FRT bị khối ngoại bán ròng hơn 63 tỷ đồng. Dòng vốn ngoại đã đảo chiều mạnh tại cổ phiếu bán lẻ ngay trong phiên đầu tuần.

Bên cạnh FRT, MBB tiếp tục thu hút dòng vốn ngoại với giá trị mua ròng 55,16 tỷ đồng, dù thị giá giảm nhẹ 0,76%. BVH được mua ròng 38,72 tỷ đồng, tiếp đến là TCB với 26,35 tỷ đồng và SSI với 24,76 tỷ đồng.

Một số mã khác cũng ghi nhận lực mua ròng như VPL với 18,93 tỷ đồng, HVN 14,84 tỷ đồng và GMD 7,69 tỷ đồng. Trong đó, SSI tăng 1,8%, TCB tăng 0,15%, còn VPL tăng 1,27%.

Hạt động giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục phân hóa mạnh. Trong khi áp lực bán duy trì tại các cổ phiếu ngân hàng và vốn hóa lớn, dòng tiền vẫn tìm đến một số mã riêng lẻ, nổi bật là FRT. Tuy nhiên, lực mua mang tính chọn lọc chưa đủ bù đắp quy mô bán ra, trong bối cảnh VN-Index tiếp tục suy yếu và đánh mất ngưỡng tâm lý 1.700 điểm.

Tùng Linh
Từ khóa:
khối ngoại vn-index hose fpt retail frt

Bài liên quan

Chứng khoán tuần mới (12/10-18/10): Chờ đợi phía sau phiên đảo chiều

Chứng khoán tuần mới (12/10-18/10): Chờ đợi phía sau phiên đảo chiều

Khối ngoại tiếp tục bán ròng, HDB chịu áp lực lớn nhất phiên cuối tuần

Khối ngoại tiếp tục bán ròng, HDB chịu áp lực lớn nhất phiên cuối tuần

Khối ngoại bán ròng 10 phiên liên tiếp, MBB ngược dòng hút vốn

Khối ngoại bán ròng 10 phiên liên tiếp, MBB ngược dòng hút vốn

Dành cho bạn

Hiện đại hệ thống kho dự trữ quốc gia, đáp ứng năng lực dự trữ chiến lược

Hiện đại hệ thống kho dự trữ quốc gia, đáp ứng năng lực dự trữ chiến lược

FTA Việt Nam - EFTA: Chuyển cam kết thành cơ hội kinh doanh thực chất

FTA Việt Nam - EFTA: Chuyển cam kết thành cơ hội kinh doanh thực chất

Phenikaa và VICOSTONE® lần thứ 5 liên tiếp nhận danh hiệu Thương hiệu Quốc gia Việt Nam

Phenikaa và VICOSTONE® lần thứ 5 liên tiếp nhận danh hiệu Thương hiệu Quốc gia Việt Nam

VietinBank triển khai các giải pháp giảm lãi suất cho vay tới 2%/năm, tiếp sức tăng trưởng kinh tế

VietinBank triển khai các giải pháp giảm lãi suất cho vay tới 2%/năm, tiếp sức tăng trưởng kinh tế

Giảm lãi suất không cào bằng, nhiều ngân hàng tung gói vay ưu đãi chỉ từ 6%/năm

Giảm lãi suất không cào bằng, nhiều ngân hàng tung gói vay ưu đãi chỉ từ 6%/năm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch

Đọc thêm

TCBS báo lãi quý III/2026 cao nhất lịch sử, lợi nhuận vượt 2.100 tỷ đồng

TCBS báo lãi quý III/2026 cao nhất lịch sử, lợi nhuận vượt 2.100 tỷ đồng

(TBTCO) - Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS, HOSE: TCX) công bố Báo cáo tài chính quý III/2026, tiếp tục ghi nhận mức lợi nhuận trước thuế theo quý đạt mức cao nhất trong lịch sử hoạt động công ty.
Cơ hội cho dòng tiền cuối năm

Cơ hội cho dòng tiền cuối năm

(TBTCO) - Chi phí vốn còn cao khiến dòng tiền thận trọng. Tuy vậy, nhịp điều chỉnh cũng mở thêm cơ hội lựa chọn cổ phiếu. Doanh nghiệp có tài chính vững, nguồn tiền dồi dào và triển vọng kinh doanh tích cực đang tạo điểm tựa cho kỳ vọng cuối năm.
Tạo thuận lợi cho huy động vốn gắn với bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư

Tạo thuận lợi cho huy động vốn gắn với bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư

(TBTCO) - Tán thành việc sửa đổi Luật Chứng khoán, các đại biểu Quốc hội đánh giá cao các đề xuất cắt giảm điều kiện kinh doanh, đổi mới tổ chức thị trường và mở rộng dịch vụ; đồng thời lưu ý yêu cầu gắn cải cách với nâng cao chất lượng thông tin, kiểm soát rủi ro và bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư.
Nâng chuẩn hạ tầng sau giao dịch, củng cố sức hút thị trường

Nâng chuẩn hạ tầng sau giao dịch, củng cố sức hút thị trường

(TBTCO) - Thông tư 145/2026/TT-BTC hoàn thiện khuôn khổ đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán, tạo cơ sở triển khai cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP). Cùng với đơn giản hóa thủ tục, những thay đổi này đặt ra yêu cầu nâng chuẩn năng lực tài chính, công nghệ và quản trị rủi ro để thị trường vận hành an toàn, hiệu quả hơn.
Sandbox tài sản mã hóa tạo động lực tăng trưởng mới cho du lịch số Đà Nẵng

Sandbox tài sản mã hóa tạo động lực tăng trưởng mới cho du lịch số Đà Nẵng

Là địa phương tiên phong triển khai cơ chế thử nghiệm có kiểm soát đối với các giải pháp tài sản mã hóa, đến nay Đà Nẵng đã có 6 đơn vị được cấp phép sandbox. Riêng ứng dụng Basal Pay của AlphaTrue Solutions đã được mở rộng phạm vi triển khai từ 3 điểm ban đầu lên 10 khu vực du lịch trọng điểm, góp phần nâng cao trải nghiệm của du khách, mở rộng mạng lưới dịch vụ và bước đầu hình thành hệ sinh thái tài chính số gắn với du lịch của thành phố.
MSB muốn huy động hơn 9.000 tỷ đồng, thị giá cổ phiếu cao hơn 48% giá chào bán

MSB muốn huy động hơn 9.000 tỷ đồng, thị giá cổ phiếu cao hơn 48% giá chào bán

(TBTCO) - Sau nhiều năm chủ yếu chia cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn, MSB lần này dự kiến huy động trực tiếp 9.360 tỷ đồng từ cổ đông hiện hữu, thông qua chào bán 936 triệu cổ phiếu giá 10.000 đồng/cổ phiếu, trong khi thị giá kết phiên 16/10 cao hơn 48%. Nếu thành công, vốn điều lệ ngân hàng sẽ tăng 50% so với đầu năm, lên 46.800 tỷ đồng.
Chứng khoán phái sinh ngày 16/10: VN30-Index phục hồi, giao dịch vẫn thận trọng

Chứng khoán phái sinh ngày 16/10: VN30-Index phục hồi, giao dịch vẫn thận trọng

(TBTCO) - Sắc xanh đã trở lại chiếm ưu thế trong rổ VN30, giúp chỉ số phục hồi sau nhiều phiên điều chỉnh bất chấp áp lực từ VIC tiếp tục là lực cản đáng kể. Trên thị trường phái sinh, hợp đồng tương lai tháng 11 trở thành kỳ hạn chính với thanh khoản tăng mạnh.
Thị trường chứng khoán: Kỳ vọng dòng vốn mới, bước chuyển về hạ tầng

Thị trường chứng khoán: Kỳ vọng dòng vốn mới, bước chuyển về hạ tầng

(TBTCO) - Dòng vốn ngoại được kỳ vọng cải thiện khi các quỹ đầu tư từng bước giải ngân theo lộ trình nâng hạng. Trao đổi với phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư, ông Trương Hiền Phương - Giám đốc cấp cao Công ty CP Chứng khoán KIS Việt Nam cho rằng, cùng với triển vọng dòng vốn mới, thị trường cần nâng cao chất lượng doanh nghiệp, tăng tính minh bạch và chuẩn bị đồng bộ về hạ tầng để đáp ứng yêu cầu của nhà đầu tư.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Từ hợp tác Việt Nam - Thụy Sĩ đến cơ hội nâng tầm doanh nghiệp Việt

Từ hợp tác Việt Nam - Thụy Sĩ đến cơ hội nâng tầm doanh nghiệp Việt

Khối ngoại giải ngân mạnh vào FPT Retail. đi ngược thị trường

Khối ngoại giải ngân mạnh vào FPT Retail. đi ngược thị trường

Chứng khoán phái sinh ngày 19/10: Chênh lệch đảo chiều dương

Chứng khoán phái sinh ngày 19/10: Chênh lệch đảo chiều dương

Chứng khoán ngày 19/10: Cổ phiếu lớn kéo VN-Index xuống dưới 1.700 điểm

Chứng khoán ngày 19/10: Cổ phiếu lớn kéo VN-Index xuống dưới 1.700 điểm

Thanh khoản thị trường trái phiếu chính phủ tăng 23,8% trong tuần qua

Thanh khoản thị trường trái phiếu chính phủ tăng 23,8% trong tuần qua

Lợi nhuận quý III/2026 của các công ty chứng khoán tiếp tục ghi nhận sự phân hóa

Lợi nhuận quý III/2026 của các công ty chứng khoán tiếp tục ghi nhận sự phân hóa

Bãi bỏ 5 thủ tục hành chính trong lĩnh vực dịch vụ tài chính

Bãi bỏ 5 thủ tục hành chính trong lĩnh vực dịch vụ tài chính

Cái Mép - Cần Giờ: Lợi thế nổi bật để trở thành cực cảng nước sâu và trung chuyển quốc tế

Cái Mép - Cần Giờ: Lợi thế nổi bật để trở thành cực cảng nước sâu và trung chuyển quốc tế

Ngày 18/10: Giá heo hơi giữ đà giảm, thị trường xuất hiện vùng giá mới

Ngày 18/10: Giá heo hơi giữ đà giảm, thị trường xuất hiện vùng giá mới

Đã rõ hình hài đại công trình đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Đã rõ hình hài đại công trình đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn tham dự APEC FMM 2026

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn tham dự APEC FMM 2026

Ngày 17/10: Giá heo hơi vẫn đang chịu áp lực điều chỉnh

Ngày 17/10: Giá heo hơi vẫn đang chịu áp lực điều chỉnh

Giá vàng hôm nay ngày 17/10: Vàng miếng, vàng nhẫn trong nước đồng loạt tăng đến 600.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 17/10: Vàng miếng, vàng nhẫn trong nước đồng loạt tăng đến 600.000 đồng/lượng

Bộ Tài chính trao quyết định bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

Bộ Tài chính trao quyết định bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

Tỷ giá USD hôm nay (17/10): USD tự do giảm sâu, DXY mất mốc 102 điểm trước thềm cuộc họp Fed

Tỷ giá USD hôm nay (17/10): USD tự do giảm sâu, DXY mất mốc 102 điểm trước thềm cuộc họp Fed

Thị trường tiền tệ tuần 12 - 16/10: Bơm ròng trở lại sau đợt hút mạnh 90.000 tỷ đồng, USD tự do rớt giá

Thị trường tiền tệ tuần 12 - 16/10: Bơm ròng trở lại sau đợt hút mạnh 90.000 tỷ đồng, USD tự do rớt giá

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC -84.62
19/10 | -84.62 (7,659.44 -84.62 (-1.09%))
DJI -175.29
19/10 | -175.29 (52,002.41 -175.29 (-0.34%))
IXIC -572.97
19/10 | -572.97 (26,140.03 -572.97 (-2.14%))
NYA +22.03
19/10 | +22.03 (24,088.62 +22.03 (+0.09%))
XAX +175.09
19/10 | +175.09 (8,538.50 +175.09 (+2.09%))
BUK100P -11.20
19/10 | -11.20 (1,068.86 -11.20 (-1.04%))
RUT -45.90
19/10 | -45.90 (2,721.37 -45.90 (-1.66%))
VIX -1.15
19/10 | -1.15 (18.84 -1.15 (-5.75%))
FTSE -116.38
19/10 | -116.38 (10,765.52 -116.38 (-1.07%))
GDAXI -333.34
19/10 | -333.34 (25,289.27 -333.34 (-1.30%))
FCHI -118.59
19/10 | -118.59 (7,838.11 -118.59 (-1.49%))
STOXX50E -74.55
19/10 | -74.55 (6,129.68 -74.55 (-1.20%))
N100 -17.86
19/10 | -17.86 (1,857.31 -17.86 (-0.95%))
BFX -50.04
19/10 | -50.04 (5,536.00 -50.04 (-0.90%))
MOEX.ME -0.11
19/10 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI +124.13
19/10 | +124.13 (24,186.83 +124.13 (+0.52%))
STI -3.53
19/10 | -3.53 (5,412.00 -3.53 (-0.07%))
AXJO +39.00
19/10 | +39.00 (8,845.70 +39.00 (+0.44%))
AORD +35.30
19/10 | +35.30 (8,975.70 +35.30 (+0.39%))
BSESN -876.38
19/10 | -876.38 (73,852.90 -876.38 (-1.17%))
JKSE -188.50
19/10 | -188.50 (4,996.61 -188.50 (-3.64%))
KLSE -12.01
19/10 | -12.01 (1,595.75 -12.01 (-0.75%))
NZ50 -101.66
19/10 | -101.66 (13,652.07 -101.66 (-0.74%))
KS11 +99.96
19/10 | +99.96 (5,768.01 +99.96 (+1.76%))
TWII -289.18
19/10 | -289.18 (46,822.08 -289.18 (-0.61%))
GSPTSE +39.45
19/10 | +39.45 (36,176.55 +39.45 (+0.11%))
BVSP +1,106.33
19/10 | +1,106.33 (205,430.33 +1,106.33 (+0.54%))
MXX +1,266.42
19/10 | +1,266.42 (68,929.72 +1,266.42 (+1.87%))
MERV -10,104.75
19/10 | -10,104.75 (2,848,945.25 -10,104.75 (-0.35%))
TA125.TA +1.69
19/10 | +1.69 (4,093.06 +1.69 (+0.04%))
CASE30 +202.60
19/10 | +202.60 (51,098.80 +202.60 (+0.40%))
JN0U.JO -66.93
19/10 | -66.93 (6,682.83 -66.93 (-0.99%))
FPACEPE-USD-TR.FGI -9.68
19/10 | -9.68 (10,013.71 -9.68 (-0.10%))
DX-Y.NYB -0.02
19/10 | -0.02 (101.82 -0.02 (-0.02%))
FPACEBOUS-USD-TR.FGI -37.71
19/10 | -37.71 (10,904.58 -37.71 (-0.34%))
125904-USD-STRD -33.65
19/10 | -33.65 (2,729.68 -33.65 (-1.22%))
XDB +0.59
19/10 | +0.59 (133.29 +0.59 (+0.44%))
XDE +0.21
19/10 | +0.21 (112.39 +0.21 (+0.18%))
FPCPEXVM-USD-TR.FGI -36.54
19/10 | -36.54 (10,564.01 -36.54 (-0.34%))
000001.SS +14.64
19/10 | +14.64 (3,730.92 +14.64 (+0.39%))
N225 -407.59
19/10 | -407.59 (64,916.70 -407.59 (-0.62%))
XDN -0.02
19/10 | -0.02 (63.28 -0.02 (-0.04%))
XDA +0.27
19/10 | +0.27 (69.46 +0.27 (+0.38%))
FPCPEXVA-USD-TR.FGI +29.34
19/10 | +29.34 (6,953.86 +29.34 (+0.42%))