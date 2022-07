Tăng trưởng thấp do giá nguyên liệu sản xuất và sản phẩm tăng cao Theo đánh giá của Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), tăng trưởng xuất khẩu tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2022 đạt thấp so với cùng kỳ năm 2021 và những năm trước đó do giá nguyên liệu sản xuất và sản phẩm tăng cao (chi phí vật tư sản xuất, vận chuyển tăng mạnh); các quốc gia thắt chặt chính sách tín dụng do lạm phát có xu hướng tăng, dẫn đến nhu cầu tiêu dùng giảm mạnh.