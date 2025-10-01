(TBTCO) - Ngày 1/10/2025, tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Tài chính tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia 2025 với chủ đề "Đổi mới sáng tạo toàn dân - Động lực phát triển quốc gia".

Tham dự Lễ hưởng ứng có Tổng Bí thư Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng; Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng; Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh; đại diện các bộ, ngành, địa phương; cộng đồng doanh nghiệp; đại diện các viện nghiên cứu, trường đại học, quỹ đầu tư, tổ chức quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Đức Thanh

Với chủ đề "Đổi mới sáng tạo toàn dân - Động lực phát triển quốc gia", sự kiện năm 2025 khẳng định quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo trở thành trung tâm chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh, bảo đảm tăng trưởng bền vững. Đây cũng là dịp tôn vinh các ý tưởng sáng tạo, đột phá, đồng thời thúc đẩy hình thành và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo toàn diện.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Đức Minh

Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia 2025 là không gian kết nối toàn diện các thành tố của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; lan tỏa tinh thần đổi mới, khơi dậy khát vọng phát triển, quyết tâm hội nhập quốc tế, hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045.

Tại Lễ hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia 2025, Ban Tổ chức sẽ công bố Chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII 2025), đồng thời khởi động nhiều chương trình hưởng ứng từ doanh nghiệp, tổ chức quốc tế và chuyên gia.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng và các đại biểu dự Lễ hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia năm 2025. Ảnh: Đức Minh

Các hoạt động chính trong Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia bao gồm: Diễn đàn Chính sách đổi mới sáng tạo với chủ đề "Đổi mới sáng tạo: Kiến tạo chính sách, đẩy mạnh thực thi nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số" do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì.

Diễn đàn công bố các cơ chế, chính sách vượt trội đã ban hành; giới thiệu mô hình mẫu để tham khảo, vận dụng; là không gian đối thoại cởi mở để cơ quan quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp và nhà đầu tư trong và ngoài nước chia sẻ kinh nghiệm, tầm nhìn và giải pháp phát triển đổi mới sáng tạo.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Ngày hội Đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2025. Ảnh: Đức Thanh

Triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2025 quy tụ hàng trăm doanh nghiệp công nghệ, viện nghiên cứu, startup trong và ngoài nước; dự kiến thu hút hơn 40.000 lượt khách. Triển lãm giới thiệu sản phẩm, công nghệ mới thuộc 11 ngành, lĩnh vực trọng tâm theo Quyết định số 1131/QĐ-TTg ngày 12/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Diễn đàn "Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển các ngành công nghệ chiến lược" với sự tham gia của nhiều tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới như Nvidia, Qualcomm, Meta… Nội dung tập trung vào các lĩnh vực then chốt như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, lượng tử, an ninh mạng, hàng không - vũ trụ. Diễn đàn tạo không gian kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp Việt Nam và mạng lưới công nghệ toàn cầu, mở ra cơ hội hợp tác nghiên cứu, chuyển giao và thương mại hóa công nghệ.

Các hoạt động chuyên đề và bên lề gồm: Hội thảo chuyên đề về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy giáo dục STEM; Chương trình khởi động Giải đấu VEX Robotics quốc gia 2026; vinh danh tập thể, cá nhân đạt thành tích tại các cuộc thi STEM quốc tế; các hoạt động trải nghiệm: lái thử xe điện, trải nghiệm STEM dành cho học sinh - sinh viên; Chương trình Bình chọn sản phẩm đổi mới sáng tạo - Better Choice Awards.

Những hình ảnh về Lễ hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia 2025:

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tham quan triển lãm. Ảnh: Đức Thanh - Đức Minh

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Đức Thanh

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng phát biểu khai mạc. Ảnh: Đức Minh