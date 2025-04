Mỹ áp thuế cao, xuất khẩu cà phê có đáng lo?

Hãng StoneX mới đây đã điều chỉnh giảm dự báo sản lượng cà phê của Brazil cho niên vụ 2025-2026, thu hoạch từ tháng 7 tới, xuống còn 3,87 triệu tấn, giảm 1,67% so với dự báo trước đó và giảm 2,06% so với sản lượng vụ trước. Trong đó, sản lượng Arabica ước đạt 2,32 triệu tấn, giảm 13,4% so với vụ trước và Robusta Brazil (Conilon) lên 1,55 triệu tấn, tăng gần 22% so với vụ trước. Với tình hình nguồn cung thế giới sẽ còn thắt chặt thì chắc chắn sẽ còn nhiều “khoảng trống” cho Việt Nam trên bản đồ cà phê thế giới.