Nghị quyết 68 về kinh tế tư nhân: Doanh nhân là chiến sĩ trên mặt trận kinh tế

Nghị quyết nêu rõ: “Người dân, doanh nghiệp được tự do kinh doanh trong những ngành nghê pháp luật không cấm. Quyền kinh doanh chỉ có thể bị hạn chế vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, môi trường và sức khoẻ của cộng đồng và phải được quy định trong luật”.