Bộ Tài chính vừa phát đi thông cáo báo chí và tiếp tục nhấn mạnh, các nhà đầu tư mua trái phiếu trong 9 đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ của 3 doanh nghiệp liên quan đến Tập đoàn Tân Hoàng Minh liên hệ làm việc với Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Thông cáo của Bộ Tài chính cho biết, liên quan đến vụ việc trái phiếu Tân Hoàng Minh, ngày 5/4/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh và các tổ chức, đơn vị có liên quan; đồng thời, ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Đỗ Anh Dũng và 6 bị can đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Nhà đầu tư mua “9 lô trái phiếu Tân Hoàng Minh” cần liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra để được giải quyết đúng quy định. Ảnh: Minh họa.

Trong quá trình điều tra, xác minh vụ việc, căn cứ kết quả điều tra và đề nghị của Cơ quan cảnh sát điều tra (Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an), Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã phối hợp ban hành quyết định huỷ 9 đợt phát hành trái phiếu từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022 của 3 công ty liên quan đến Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Việc hủy các đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ được thực hiện căn cứ trên cơ sở đề nghị của cơ quan có thẩm quyền, theo quy định pháp luật và thẩm quyền của UBCKNN.

UBCKNN đã nhận được các đơn kiến nghị của các nhà đầu tư mua trái phiếu Tập đoàn Tân Hoàng Minh liên quan đến việc hoàn trả tiền mua trái phiếu cho các nhà đầu tư. UBCKNN đã chuyển các đơn này đến Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an để được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật

Trên cơ sở trao đổi, thống nhất với Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, xác định vụ việc liên quan đến trái phiếu Tân Hoàng Minh hiện đang thuộc thẩm quyền giải quyết của Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, UBCKNN đã thông báo trên trang thông tin điện tử của UBCKNN về việc các nhà đầu tư mua trái phiếu trong 9 đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ của 3 doanh nghiệp liên quan đến Tập đoàn Tân Hoàng Minh liên hệ làm việc với Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Thời gian vừa qua, Bộ Tài chính, UBCKNN đã có một số buổi tiếp công dân liên quan đến đến vụ việc phát hành trái phiếu riêng lẻ của 3 doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Tại các buổi làm việc, đại diện Bộ Tài chính, UBCKNN đã tiếp nhận đầy đủ các ý kiến, đề xuất của các nhà đầu tư trái phiếu Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

