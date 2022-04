(TBTCO) - Ngày 4/5, Peaking Point mùa 2 triển khai “Workshop - Cổ phục: Dấu ấn một thời đã qua” nhằm đưa ra giải pháp cho việc sử dụng yếu tố văn hoá đúng cách và hiệu quả.

Chia sẻ lý do tổ chức Workshop, Ban tổ chức Peaking Point mùa 2 cho biết: “Ngày nay, việc áp dụng văn hoá vào các sản phẩm hay hoạt động marketing không còn mới lạ. Đặc biệt, văn hóa trang phục là công cụ đắc lực giúp doanh nghiệp để lại ấn tượng với khách hàng, vì chúng thường đem lại cảm xúc dồi dào, hoài niệm về một thời đã qua. Mặc dù vậy, việc áp dụng sai cách dễ dàng làm mất đi ý nghĩa, giá trị vốn có của trang phục và tệ hơn là có thể dẫn đến vấn đề chiếm dụng văn hoá đang gây tranh cãi hiện nay.”

Workshop Cổ phục: Dấu án một thời đã qua

Do đó, "Workshop - Cổ phục: Dấu ấn của một thời đã qua" sẽ là giải đáp cho việc sử dụng yếu tố văn hoá, đặc biệt là hình ảnh cổ phục đúng cách và hiệu quả. Buổi workshop sẽ tập trung khai thác các thành tố, yếu tố văn hóa lịch sử đã trở thành công cụ, nguyên liệu cho hoạt động Marketing đặt trong phạm vi của trang phục và tài nguyên văn hóa trang phục.

Khách mời đặc biệt đồng hành cùng chương trình

Góp mặt trong sự kiện này là hai vị khách mời dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực văn hoá và con người: PGS.TS Đinh Hồng Hải và chuyên gia La Quốc Bảo.

Chuyên gia Đinh Hồng Hải

Chuyên gia Đinh Hồng Hải hiện đang là Chủ nhiệm Bộ môn Nhân học văn hóa, đồng thời là giảng viên cao cấp tại các trường: Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, giảng dạy các môn Nhân học tôn giáo, Nghệ thuật và nhân văn, Nghiên cứu hành vi & xã hội. Chuyên gia Đinh Hồng Hải có kiến thức chuyên sâu về văn hóa và con người cùng kinh nghiệm tham vấn chiến lược phát triển cho nhiều chương trình, dự án của các đại sứ quán và các tổ chức phi chính phủ như: UNDP, IFAP, Ford Foundation. Ngoài ra, chuyên gia Đinh Hồng Hải còn chủ trì và nghiên cứu xuất bản 14 đầu sách cũng như hơn 60 bài nghiên cứu trong và ngoài nước.

Chuyên gia La Quốc Bảo

Trong khi đó, chuyên gia La Quốc Bảo hiện đang là nhà sáng lập của hãng thời trang BARO và hiện là nhà nghiên cứu tự do và sưu tập cổ vật ở mảng vải vóc triều Nguyễn Việt Nam. Anh đã có kinh nghiệm tham gia các dự án liên quan đến văn hoá như cố vấn dự án “Cố du” của đạo diễn Nguyễn Phùng Minh Luân, MV “Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp” của ca sĩ Hoà Minzy, chiến dịch “Timeless Beauty” của nhãn hàng Sulwhasoo, hợp tác cùng Bảo tàng Nghệ thuật Á Đông tại Cologne, Đức trong chương trình hồi hương cổ vật 2022, hay tham gia triển lãm Present from the Past tại Sydney vào năm 2019, Vietnamese Talk tại Sài Gòn vào năm 2019 và World Expo 2020 tại Dubai vào năm 2021.