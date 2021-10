Phân khúc bất động sản nào là nơi lưu trú tiền an toàn trong đại dịch

Với lợi nhuận cam kết lên đến 10% - cao hơn so với ngân hàng, ổn định trong suốt 3 năm, trên thị trường bất động sản, condotel (căn hộ du lịch, nghỉ dưỡng) được giới đầu tư nhận định là nơi lưu trú tiền đầu tư an toàn số 1, trong thời kỳ dịch bệnh đang còn diễn biến khó lường.

Condotel “hot” trở lại

Theo khảo sát của DKRA Việt Nam, căn hộ condotel đang có dấu hiệu khởi sắc trở lại. Trong quý II/2021, thị trường đón nhận 944 căn condotel mở bán đến từ 3 dự án, tính thanh khoản khá cao, đạt tới 64%, tăng 30% so với quý I/2021 và gấp 4,4 lần so với cùng kỳ năm 2020.

Theo ông Hoàng Liên Sơn - Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư và môi giới bất động sản Alpha, khách hàng quay trở lại với sản phẩm condotel vì giai đoạn 2016 – 2020 thị trường condotel gặp khó, nhưng vấn đề chủ yếu nằm ở chủ đầu tư không đủ năng lực trả cam kết cho khách, không uy tín, chứ không phải vấn đề về sản phẩm. “Sản phẩm condotel rất vừa miếng với nhà đầu tư thời điểm hiện nay, vẫn là sản phẩm ưu việt nếu như các nhà đầu tư lựa chọn đúng dự án, đúng chủ đầu tư và đúng thời điểm” - ông Sơn cho biết.

Đồng quan điểm này, ông Hoàng Đình Khiêm - Chủ tịch HĐQT Vietstarland, “tiết lộ”: “Các đợt mở bán căn hộ condotel thu hút lượng khách quan tâm rất lớn, kể cả khách hàng là Việt Kiều đang sống và làm việc ở nước ngoài. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy, thị trường condotel sẽ bứt phá trở lại khi có những sản phẩm tốt, chủ đầu tư uy tín, chi trả lợi nhuận đầy đủ, đúng hạn, đúng cam kết”.

Qua ghi nhận trên thị trường, nhiều sản phẩm condotel tại Grand World Phú Quốc đang rất thu hút nhà đầu tư.

Tâm điểm mới của thị trường bất động sản?

Mặc dù có những nhận định tích cực về tương lai thị trường căn hộ condotel, nhưng các chuyên gia đều cho rằng “điểm sáng condotel không phải ở tất cả các thị trường”.

DKRA Việt Nam cũng cho hay, các dự án condotel bán chạy trong quý II/2021 vừa qua đều là các dự án ở các vùng du lịch nhiều tiềm năng, có pháp lý và tiến độ xây dựng đầy đủ, minh bạch.

Trong số các thị trường tiềm năng, Phú Quốc được đánh giá là nổi bật hơn cả do hội tụ đầy đủ các yếu tố để trở thành điểm đến yêu thích trong nước và quốc tế, đồng thời là địa điểm duy nhất đang được đề xuất thí điểm áp dụng hộ chiếu vắc-xin.

Bên cạnh đó, Phú Quốc có sự hiện diện của tất cả các chủ đầu tư lớn, các thương hiệu vận hành quốc tế danh tiếng cùng với các sản phẩm được “đo ni, đóng giày” cho một thành phố không ngủ, lấy kinh tế đêm làm điểm nhấn để tăng tốc, phát triển. Phú Quốc cũng đã nhanh chóng đưa ra những quyết định, chính sách hiệu quả, kịp thời khống chế tình hình dịch như: kiểm soát chặt, ngăn mầm bệnh từ bên ngoài vào Phú Quốc, kêu gọi người dân thực hiện nghiêm Chỉ thị 15 và thực hiện biện pháp 5K của Bộ Y tế, triển khai tiêm vắc-xin cho toàn bộ cư dân và người lao động trên địa bàn.

Ngành du lịch Phú Quốc cho hay, hiện tại trên đảo có rất nhiều các gia đình, nhất là các gia đình ở TP. Hồ Chí Minh đã ra đây tránh dịch từ rất sớm. Họ thuê các villa ven biển hoặc các căn hộ condotel và ở dài ngày, thậm chí tới hàng tháng.

“Phú Quốc có nhiều lợi thế để thí điểm áp dụng hộ chiếu vắc-xin, vì đảo biệt lập, dân số ít, có thể tạo miễn dịch cộng đồng nhờ tiêm vắc-xin, hạ tầng du lịch lại đang có sẵn, đồng bộ rồi. Nếu được thí điểm áp dụng hộ chiếu vắc-xin thì cơ hội phát triển là rất lớn, kéo theo sự tăng trưởng mạnh của các sản phẩm bất động sản du lịch. Trong đó, khách hàng sẽ có xu hướng chọn ở condotel vì chi phí rẻ, dịch vụ, tiện ích all in one (tất cả trong một) giúp họ ở lâu cũng không chán và thậm chí vẫn có chỗ tiêu tiền khi các outlet (một dạng cửa hàng bán lẻ trực tiếp từ các hãng - PV) được xây dựng và phố đêm trong quần thể Grand Word hoạt động 24/7” - ông Hoàng Liên Sơn phân tích và nhận định.

Còn theo ông Bùi Xuân Hiền - Tổng giám đốc SouthernHomes: “Covid-19 chính là phép thử, trong dịch bệnh chỉ những nhà đầu tư có thực lực mới trụ lại được, thực tế khách hàng mua condotel hay shop trong dự án Grand World Phú Quốc vẫn nhận đều cam kết ngay cả trong thời điểm dịch bệnh bùng phát hết đợt này tới đợt khác. Đây chính là bảo chứng quan trọng thu hút nhà đầu tư”.

“Đầu tư trong bối cảnh thị trường bị tác động bởi dịch bệnh kéo dài, khách hàng có xu hướng tìm kiếm sản phẩm an toàn, do đó, những chủ đầu tư lớn có nhiều lợi thế. Bên cạnh đó, việc chi trả cam kết đầy đủ, đúng hạn thể hiện rõ năng lực của chủ đầu tư nên khách hàng yên tâm “trông giỏ, bỏ thóc.” - ông Hiền khẳng định.

Khảo sát thị trường và các kênh đầu tư cho thấy, hiện tại lãi suất ngân hàng đang dao động ở khoảng mức từ 4% đến hơn 8%/ năm, các phân khúc bất động sản khác như đất nền, chung cư tại các thành phố lớn đều đã qua các cơn sốt, tạo lập mặt bằng giá mới nên không còn nhiều hấp dẫn đối với nhà đầu tư. Trong khi đó, đầu tư một căn condotel như Grand World Phú Quốc, khách hàng chỉ cần số vốn ban đầu không lớn (dưới 1 tỷ đồng), lợi nhuận 10%/ năm trong 3 năm đầu, chưa kể giá trị sản phẩm vẫn còn rẻ, nhiều tiềm năng tăng giá trong tương lai.

Các chuyên gia tài chính, bất động sản kỳ cựu cũng cho rằng, trong thời kỳ dịch bệnh như hiện nay, rất khó có kênh đầu tư nào sinh lời ổn định 10%/ năm. "Trong 3 năm tới, bất động sản vẫn là kênh trú ẩn tiền an toàn nhất, lợi nhuận ổn định nhất. Điều này rất đáng lưu ý là trong bối cảnh những nhà đầu tư cá nhân và các doanh nghiệp đang chuyển hướng đầu tư vì Covid-19 làm đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu; thì nếu đổ tiền vào bất động sản nghỉ dưỡng, ít nhất họ cũng có được lợi nhuận đảm bảo 10%/ năm. Khi dịch bệnh được kiểm soát, kinh tế khá hơn, họ có thể bán giá gốc đi thì vẫn được lãi 10%/ năm, chưa kể khả năng tăng giá sản phẩm tương lai" - một chuyên gia phân tích./.