Quản lý nợ công - điểm sáng trong điều hành ngân sách

Nợ công tiếp tục được kéo giảm rất ngoạn mục Một số đại biểu Quốc hội đã nhấn mạnh, “Chính phủ đã có nhiều nỗ lực trong công tác chỉ đạo, điều hành công tác quản lý vay, trả nợ công”. Trong bối cảnh trong nước và thế giới có nhiều biến động khó lường ảnh hưởng lớn tới kinh tế trong nước, các chỉ tiêu Quốc hội đề ra tại Nghị quyết số 23/2021/QH15 đã được Chính phủ chủ động kiểm soát. Theo đó, sau 3 năm triển khai thực hiện, các mục tiêu cụ thể cơ bản đều đạt Nghị quyết số 23/2021/QH15 của Quốc hội đề ra; các chỉ tiêu an toàn nợ từng năm giai đoạn 2021-2023 đảm bảo trong các mức trần và ngưỡng an toàn được Quốc hội phê duyệt. Công tác quản lý nợ công được điều hành chủ động, chặt chẽ, thận trọng. Chính phủ chủ động ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành theo thẩm quyền và tích cực các biện pháp kiểm soát an toàn nợ công và các hạn mức nợ. Công tác huy động vốn đáp ứng nhu cầu chi của NSNN. Cái khéo trong điều hành đó là, những năm gần đây, trong bối cảnh thu ngân sách vượt kế hoạch, giải ngân đầu tư công chậm hơn dự kiến, Chính phủ đã chủ động điều chỉnh nhu cầu vay, đảm bảo huy động đủ nguồn lực cho NSNN. Chính phủ đã chú trọng việc đa dạng hóa nguồn vốn và phương thức vay trong nước và ngoài nước; phát hành TPCP tập trung vào kỳ hạn dài. Kỳ hạn phát hành TPCP bình quân đạt mức 12,6 năm, cao hơn mục tiêu Quốc hội đề ra là từ 9 - 11 năm tại Nghị quyết số 23/2021/QH15. Kết hợp linh hoạt phát hành để đáp ứng nhu cầu huy động vốn và phát triển thị trường TPCP. Ngoài ra, đảm bảo hạn mức bảo lãnh Chính phủ và hạn mức vay về cho vay lại vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài; kiểm soát chặt chẽ cấp bảo lãnh Chính phủ cho các khoản vay trong phạm vi hạn mức bảo lãnh. Đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân đã dùng từ “ngoạn mục” để chỉ thành công trong điều hành kéo giảm nợ công của Chính phủ. Theo đại biểu, trong 3 năm khó khăn khi nước ta phải đối phó với đại dịch Covid-19 nhưng thu ngân sách không giảm, nợ công lại kéo giảm rất ngoạn mục. “Nợ công và nợ chính phủ bảo lãnh vẫn ở mức bền vững, ổn định, thấp hơn nhiều so với ngưỡng 60% được Quốc hội đề ra. Các khoản vay được cơ cấu lại với chi phí thấp, kỳ hạn dài. Trong bối cảnh nhiều nước nợ công ở mức cao thì Việt Nam được đánh giá là một trong số quốc gia có nợ công giảm. Đây là yếu tố quan trọng, tạo dư địa để chúng ta thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người dân trong bối cảnh nhiều khó khăn bởi dịch bệnh Covid-19” - đại biểu Trần Hoàng Ngân nói.