Quảng Ninh: Di dời khẩn cấp gần 400 người dân ra khỏi khu vực nguy cơ sạt lở

(TBTCO) - Ngay trong đêm tối ngày 11/9, 136 hộ dân thuộc phường Quang Hanh (TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) ở gần khu vực có hiện tượng, nguy cơ sụt lún đã được đưa đến nơi an toàn.

Qua kiểm tra thực tế, các cấp chính quyền của tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện tại khu vực tổ 7, khu 5, phường Quang Hanh (TP Cẩm Phả) có hiện tượng sụt, lún ở phía tây sườn đồi. Ngay lập tức, tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu TP Cẩm Phả, phường Quang Hanh di dời khẩn cấp 136 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Ngay trong đêm tối ngày 11/9, gần 400 người dân phường Quang Hanh (khu 5 - 68 hộ, 200 nhân khẩu; khu 6 - 38 hộ, 122 nhân khẩu và khu 7A - 30 hộ, 78 nhân khẩu) đã được đưa đến nơi an toàn.

Người dân di chuyển ra khỏi nhà mang theo những vật dụng thiết yếu. Ảnh: TP Cẩm Phả

Trực tiếp xuống kiểm tra công tác di dân ở phường Quang Hanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy yêu cầu thành phố Cẩm Phả phải bố trí các lực lượng túc trực cảnh giới ở vị trí an toàn, đảm bảo tính mạng cho người thi hành công vụ, song cũng đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ ngăn ngừa được người dân quan trở lại khu vực nguy hiểm; Công an địa phương phải đảm bảo an toàn về tài sản của người dân.

Tại hiện trường, phía tây sườn đồi cao ở khu vực phường Quang Hanh đang bị sụt, lún chỗ sụt xuống lớn nhất khoảng 1m, xung quanh có nhiều vết nứt có chiều rộng khoảng từ 25 – 40 cm, độ chênh cốt phía Đông khoảng 0,3m, phía Tây khoảng 2m. Phạm vi dự kiến ảnh hưởng của khối trượt khoảng 14ha, có bán kinh ảnh hưởng khoảng 250m từ vị trí sạt trượt.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh kiểm tra thực địa tại khu vực có nguy cơ sụt lún. Ảnh: TP Cẩm Phả

Dự kiến có khoảng 250 hộ dân phường Quang Hanh nằm trong phạm vi ảnh hưởng của khối đất đá có nguy cơ sạt trượt.

Người dân được di dời đến nhà họ hàng, bạn bè ở các khu vực an toàn hoặc được bố trí tại các địa điểm: Chung cư của Công ty Than Khe Sim (Tổng Công ty Đông Bắc – Bộ Quốc phòng); các nhà văn hóa khu 6 và khu 7A.