Quảng Ninh: Hàng nghìn người thích thú tham gia lễ hội khinh khí cầu tại Hạ Long

(TBTCO) - Trong 2 ngày 1 và 2/9, tại Quảng trường 30/10 (phường Hồng Hải, TP. Hạ Long, Quảng Ninh) và bãi biển Công viên Đại Dương (phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long, Quảng Ninh) diễn ra Lễ hội khinh khí cầu.

Sáng ngày 1/9, tại Quảng trường 30/10 (phường Hồng Hải, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), UBND TP Hạ Long tổ chức Lễ hội Khinh khí cầu với chủ đề “Thành phố Di sản - Sắc màu Hạ Long” năm 2024.

Lễ hội Khinh khí cầu lần đầu tiên được TP Hạ Long tổ chức mới mục tiêu hiện thực hóa Đề án “Hạ Long - Thành phố Lễ hội”, tạo nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn trên địa bàn thành phố để thu hút khách du lịch. Đồng thời quảng bá rộng rãi về hình ảnh của thành phố di sản và văn hóa và con người Hạ Long đến đông đảo nhân dân, du khách trong nước và quốc tế, tạo hiệu ứng lan toả cho các kỳ lễ hội tiếp theo.

Đây là lần đầu tiên TP.Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) tổ chức lễ hội khinh khí cầu. Ảnh: Tiến Dũng.

Lễ hội được tổ chức trong thời gian 2 ngày (1-2/9) tại Quảng trường 30/10 và Quảng trường Sun Carnival (phường Bãi Cháy) với 20 khinh khí cầu nhiều màu sắc, kích thước khác nhau.

Trong khuôn khổ lễ hội có nhiều hoạt động đa dạng như: Bay treo khinh khí cầu; tham quan bên trong khinh khí cầu; đêm hoa đăng khinh khí cầu; khí cầu trang trí mặt đất và bay biểu diễn dù bay có động cơ (Paramotor). TP Hạ Long phát hành vé miễn phí tại Quảng trường 30/10 để kiểm soát số lượng khách tham gia trải nghiệm bay khinh khí cầu.

Người dân xếp hàng để chờ được trải nghiệm bay treo khinh khí cầu miễn phí. Ảnh: Tiến Dũng.

Lễ hội có khoảng 20 khinh khí cầu tham gia, gồm: Khinh khí cầu bay treo, khinh khí cầu bay trình diễn, do các phi công dày dạn kinh nghiệm thực hiện. UBND TP Hạ Long đã phối hợp chặt chẽ với đơn vị tổ chức hoạt động bay khinh khí cầu để đảm bảo hoạt động bay phù hợp, hiệu quả. Các phương án cứu hộ trên bộ, trên biển, công tác đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự xung quanh nơi tổ chức lễ hội cũng sẽ được quản lý chặt chẽ, kiểm soát và chủ động xử lý tình huống bất ngờ xảy ra.