Rà soát lại Nghị định 24, thấp thỏm với số phận của vàng miếng

Củng cố lòng tin của người dân về giá trị đồng tiền Việt Nam Theo NHNN, nguyên nhân khiến giá vàng miếng SJC trong nước tăng mạnh trong những ngày vừa qua chủ yếu do yếu tố tâm lý trước đà tăng liên tục của giá vàng quốc tế. Do vậy, trong những ngày giá vàng quốc tế biến động tăng mạnh, giá vàng miếng SJC trong nước thường tăng với tốc độ nhanh hơn. Trong bối cảnh này, NHNN cho biết đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường vàng, chuẩn bị sẵn sàng triển khai phương án can thiệp. Trong khi đó, một trong những nội dung công điện của Thủ tướng Chính phủ đối với NHNN và các cơ quan liên quan là cần chủ động hơn về truyền thông để công khai, minh bạch về chủ trương, chính sách quản lý thị trường tài chính, tiền tệ, ngoại hối và vàng, củng cố niềm tin vào giá trị đồng Việt Nam và ổn định tâm lý người dân, tạo đồng thuận xã hội.