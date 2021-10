SCG thu về 21,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý III/2021

(TBTCO) - Công ty CP Xây dựng SCG (mã Ck: SCG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2021, ghi nhận gần 601,4 tỷ đồng tổng doanh thu và 21,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Hoàn thành 6 tháng đầu năm 2021 với kết quả kinh doanh tích cực, SCG tiếp tục báo lợi nhuận tăng trưởng dương trong 3 tháng tiếp theo.

Cụ thể, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2021, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt được gần 559 tỷ đồng, tăng 131% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế là 21,5 tỷ đồng, tăng 103% so với quý III/2020. Tính đến thời điểm 30/9/2021, tổng tài sản của SCG ghi nhận là gần 4.304 tỷ đồng, gấp 3,2 lần so ngày đầu năm và tăng 8% so với cuối quý II.

SCG đã tạo ưu thế vượt trội so với các doanh nghiệp xây dựng truyền thống khác khi ứng dụng giải pháp BIM.

Kết quả khả quan trên được lý giải bởi tháng 9, SCG sáp nhập thêm thành viên mới là Công ty CP Sunshine – Design đã làm tăng doanh thu, lợi nhuận của công ty. Đồng thời, công ty cũng tăng cường đẩy nhanh thi công một số dự án, hạ tầng mới trong 3 tháng vừa qua.

SCG ghi nhận doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng hơn so với cùng kỳ năm 2020.

Năm 2021, SCG đặt mục tiêu đạt 5.000 tỷ đồng doanh thu thuần và 250 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy, theo luỹ kế 9 tháng đầu năm, SCG đã thực hiện được 42% mục tiêu doanh thu và 50% kế hoạch lợi nhuận năm.

Cuối tháng 9 vừa qua, SCG đã được Sở GDCK Hà Nội chấp thuận đăng ký niêm yết 85 triệu cổ phiếu. Diễn biến thị giá SCG hiện tại đang xoay quanh mức giá 64.800 đồng/cổ phiếu (ngày 12/10/2021) với quy mô vốn hoá đạt 5.508 tỷ đồng.

Công ty CP Xây dựng SCG là một trong những tổng thầu thi công xây dựng uy tín hàng đầu trên thị trường Việt Nam hiện nay. Đặc biệt, SCG được biết đến là nhà thầu Việt Nam tiên phong triển khai thành công mô hình Design & Build (D&B) - phương thức triển khai dự án bậc cao, chỉ phổ biến ở những nước phát triển. Cùng với đó, SCG đã tạo ưu thế vượt trội so với các doanh nghiệp xây dựng truyền thống khác khi ứng dụng giải pháp BIM (Building Information Modeling - mô hình thông tin công trình) ở tất cả các công trình đang triển khai.

Các công trình của SCG luôn được đánh giá cao trong giới địa ốc, đồng thời đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng kỹ thuật và đáp ứng đầy đủ các yếu tố duy mỹ, đẳng cấp hiện đại nhất.

Vượt qua nhiều tên tuổi trong ngành, năm vừa qua, SCG được vinh danh tại hạng mục giải thưởng Best Innovative Contractor Southeast Asia 2020 - Nhà thầu xây dựng đột phá nhất Đông Nam Á 2020. Từ dấu ấn với giải thưởng danh giá này, SCG đang rất nỗ lực, phấn đấu hơn nữa để cùng các doanh nghiệp xây dựng Việt Nam nâng tầm quốc gia trên thị trường quốc tế./.