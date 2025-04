(TBTCO) - Theo Báo cáo của Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam, trong 3 tháng đầu năm 2025, số người giải quyết hưởng chế độ BHXH một lần ghi nhận giảm hơn 26% so với cùng kỳ năm 2024.

Cụ thể, lũy kế đến hết tháng 3 năm 2025, toàn quốc, có 267.493 người hưởng BHXH một lần, giảm gần 70.000 người, tương đương 26,17% so với cùng kỳ năm 2024.

Đây là một tin hiệu vui, cho thấy người lao động ngày càng tin tưởng, nhận thức rõ hơn về lợi ích của chính sách BHXH, mong muốn gắn bó hơn với chính sách BHXH để bảo an sinh cho tương lai.

Sự chuyển biến tích cực này cũng cho thấy sự nỗ lực của BHXH Việt Nam trong công tác truyền thông, phục vụ người tham gia, thụ hưởng chính sách, nhất là trong bối cảnh sắp xếp, tổ chức bộ máy mới.

Số người tham gia BHXH tiếp tục tăng 8,7% so với cùng kỳ năm 2024

Một số kết quả nổi bật khác, trong 3 tháng đầu năm 2025, toàn quốc số người tham gia BHXH tiếp tục tăng 8,7% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, BHXH bắt buộc tăng 7,57% và BHXH tự nguyện tăng 21,11%. Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) tăng 8,49%. Số người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) tăng 2,28%.

Tổng số tiền thu BHXH, BHTN, BHYT lũy kế đến hết tháng 3 năm 2025 đạt 135,996 tỷ đồng, tăng 20,077 tỷ đồng (tương đương 17,3%) so với cùng kỳ năm 2024.

Số người giải quyết chế độ BHXH hàng tháng là 21.080 người, tăng 37,53% so với cùng kỳ năm 2024. Số người hưởng chế độ ốm đau là 1.721.760 lượt người, tăng 13,28% so với cùng kỳ năm 2024. Số lượt người khám chữa bệnh BHYT là 44.444.533 lượt người, tăng 3,35% so với cùng kỳ năm 2024.