Số người tham gia bảo hiểm xã hội trên cả nước đạt trên 16,8 triệu người

Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, 6 tháng đầu năm 2022, số người tham gia bảo hiểm xã hội trên cả nước đã đạt trên 16,8 triệu người, tăng hơn 4,2% so với cùng kỳ năm 2021 và tăng gần 1,7% so với hết năm 2021.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, dù trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức đan xen, ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam vẫn đạt nhiều kết quả tích cực. Một trong những kết quả đáng ghi nhận là công tác phát triển đối tượng tham gia có sự tăng trưởng tích cực.

Vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế tại một khu chợ ở Hà Nội. Ảnh: BHXH Hà Nội.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, đến hết tháng 6/2022, số người tham gia bảo hiểm xã hội đạt trên 16,8 triệu người (tăng hơn 4,2% so với cùng kỳ năm 2021 và tăng gần 1,7% so với hết năm 2021) chiếm 33,26% lực lượng lao động trong độ tuổi. Trong đó, bảo hiểm xã hội tự nguyện khoảng 1,323 triệu người. Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp khoảng 13,794 triệu người (tăng gần 4,1% so với cùng kỳ năm 2021 và tăng 3% so với hết năm 2021), chiếm 27,28% lực lượng lao động trong độ tuổi.

Riêng số người tham gia bảo hiểm y tế giảm so với cùng kỳ và giảm so với thời điểm cuối năm 2021 do nhiều người không còn thuộc diện được hỗ trợ theo chính sách mới, nhưng vẫn tăng 280 nghìn người so với tháng trước. Hiện, toàn quốc đã có 86,538 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, đạt 94,3% kế hoạch và đạt tỷ lệ bao phủ 88,66% dân số.

Số thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cũng đạt hiệu quả cao, lũy kế từ đầu năm đến nay lên 199.289 tỷ đồng, đạt khoảng 46,2% kế hoạch được giao, tăng 4.278 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2021. Trong khi đó, tổng số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cải thiện đáng kể, với 20.920 tỷ đồng, chiếm khoảng 4,9% số phải thu, giảm 265 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2021.

Bên cạnh đó, công tác giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp luôn đảm bảo thực hiện kịp thời, đúng quy định, đồng thời tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức cá nhân khi thực hiện giao dịch với cơ quan bảo hiểm xã hội.

6 tháng đầu năm 2022, toàn ngành bảo hiểm xã hội đã giải quyết 38.810 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng; 5.998.841 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe; 590.844 người hưởng trợ cấp một lần (trong đó 481.677 người nghỉ việc rút bảo hiểm xã hội một lần).

Ông Đỗ Ngọc Thọ - Trưởng ban Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội cho biết, việc giải quyết chế độ ốm đau đối với người lao động tăng 47,42% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu là do số lượng đề nghị giải quyết chế độ cho người lao động mắc Covid-19 tăng. Từ năm 2021 đến 24/6/2022, có tổng số 2.318.567 lượt người được giải quyết hưởng chế độ ốm đau do Covid-19, với tổng số tiền 3.081 tỷ đồng.

Ngoài ra, Bảo hiểm xã hội Việt Nam còn phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết cho 443.457 người hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp, trong đó có 434.162 người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp và 9.295 người hưởng chế độ hỗ trợ học nghề.