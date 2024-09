(TBTCO) - Ngày 18/9, Tập đoàn SK của Hàn Quốc thông báo sẽ ủng hộ 300.000 USD để hỗ trợ các tỉnh, thành phía Bắc Việt Nam khắc phục hậu quả do bão lũ.

Người dân vùng lũ đang rất cần sự chung tay hỗ trợ của cộng đồng.

Thông báo cho biết số tiền quyên góp này sẽ được chuyển tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong tháng này và sẽ được sử dụng để mua sắm các mặt hàng phục vụ công tác cứu trợ những vùng chịu thiệt hại vì bão lũ.

Nhiều tỉnh thành ở miền Bắc Việt Nam đang chịu thiệt hại nặng nề do các vụ lở đất và lũ lụt do ảnh hưởng của cơn bão số 3 (có tên quốc tế là Yagi), cơn bão mạnh nhất quét qua Việt Nam trong 30 năm qua. Theo đại diện của lãnh đạo Hội đồng SK Supex, cơ quan ra quyết định hàng đầu của Tập đoàn SK Ji Dong-seop, không lời nào có thể an ủi được những người dân Việt Nam đã mất gia đình và nhà cửa do bão số 3.

Hy vọng Tập đoàn SK sẽ góp phần nhỏ bé trong việc hỗ trợ người dân Việt Nam sớm khắc phục hậu quả, trở lại cuộc sống bình thường.

Tập đoàn SK có nhiều hoạt động đầu tư tại Việt Nam trong vòng 30 năm qua như ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với Tập đoàn VinGroup và tham gia nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau như bất động sản, trung tâm mua sắm và xe điện. Ngoài ra, SK cũng hợp tác với Tập đoàn Masan của Việt Nam trong lĩnh vực phân phối và thực phẩm, tham gia hoạt động từ thiện phẫu thuật nụ cười miễn phí cho trẻ em Việt Nam hàng năm kể từ năm 1996, hỗ trợ phẫu thuật cho khoảng 4.300 trẻ em ở nhiều tỉnh, thành phố./.