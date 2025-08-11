Lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân thăm cấp nhà nước Đại Hàn Dân Quốc

(TBTCO) - Thể hiện sự coi trọng chuyến thăm Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn Đại biểu Cấp cao Việt Nam, Hàn Quốc đã cử quân nhạc chào mừng và bắn 21 loạt đại bác.

Tổng thống Lee Jae Myung chủ trì Lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Đại Hàn Dân Quốc. Ảnh: Thống Nhất

Sáng 11/8, tại Phủ Tổng thống Hàn Quốc Yongsan, Lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn Đại biểu Cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước tới Đại Hàn Dân Quốc từ ngày 10 - 13/8/2025, theo lời mời của Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân được tổ chức trọng thể.

Vào lúc 9 giờ 30 phút (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn Đại biểu Cấp cao Việt Nam đã đến Phủ Tổng thống Hàn Quốc Yongsan.

Đón Tổng Bí thư và Phu nhân tại nơi đỗ xe, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân đã bắt tay chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân, đồng thời mời Tổng Bí thư và Phu nhân bước vào vị trí danh dự.

Thể hiện sự coi trọng chuyến thăm Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn Đại biểu Cấp cao Việt Nam, nước bạn đã cử quân nhạc chào mừng và bắn 21 loạt đại bác. Cùng lúc đó, Quân nhạc cử Quốc thiều Việt Nam và Quốc thiều Hàn Quốc.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung mời Tổng Bí thư Tô Lâm duyệt Đội danh dự. Tiếp đó, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Tổng Bí thư Tô Lâm giới thiệu đoàn viên chính thức của hai nước.

Tại Lễ đón, thiếu nhi Hàn Quốc đã hát chào mừng Tổng Bí thư và Phu nhân cùng Đoàn Đại biểu Cấp cao Việt Nam ca khúc “Thiếu nhi thế giới vui liên hoan,” ca ngợi tình hữu nghị, thân ái, đoàn kết của thiếu nhi trên toàn thế giới.

Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1992, Việt Nam và Hàn Quốc đã không ngừng phát triển quan hệ đối tác chặt chẽ và cùng có lợi trên nhiều lĩnh vực, bao gồm chính trị, kinh tế, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Việt Nam và Hàn Quốc duy trì thường xuyên các hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp, thúc đẩy triển khai luân phiên các cơ chế hợp tác, nhất là trong lĩnh vực chính trị, quốc phòng và an ninh.

Kinh tế, thương mại, đầu tư tiếp tục là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ hợp tác song phương.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân. Ảnh: Thống Nhất

Hàn Quốc hiện là nhà đầu tư lớn nhất của Việt Nam và là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam. Việt Nam là đối tác ưu tiên hàng đầu mà Hàn Quốc cung cấp hỗ trợ phát triển.

Hợp tác văn hóa, giáo dục, lao động, du lịch và hợp tác trên các lĩnh vực khác chứng kiến những thành quả quan trọng, không ngừng đổi mới cả về lượng và về chất.

Trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, một trong những hợp tác được kỳ vọng là trụ cột mới trong quan hệ song phương, hai nước đã thu được nhiều thành quả đáng khích lệ.

Hợp tác trong lĩnh vực về lao động, giao lưu nhân dân liên tục phát triển, đáp ứng được nhu cầu của hai bên. Hiện có khoảng trên 350.000 người Việt Nam tại Hàn Quốc và hơn 200.000 người Hàn Quốc tại Việt Nam, trong đó có hơn 100 nghìn gia đình đa văn hóa và khoảng 100 địa phương của hai bên có quan hệ giao lưu hữu nghị nhân dân.

Cùng với đó, sự trao đổi, phối hợp chiến lược của hai nước trên các diễn đàn khu vực và quốc tế trong giải quyết các vấn đề mà khu vực và quốc tế cùng quan tâm được thắt chặt, tăng cường, góp phần vào hòa bình, ổn định và sự phát triển chung trong khu vực và trên thế giới.

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc lần này của Tổng Bí thư Tô Lâm thể hiện rõ nét hơn đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, hiệu quả và cũng là hoạt động đối ngoại quan trọng nhằm đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới./.