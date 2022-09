Nhiều sắc thuế tăng trưởng so với cùng kỳ Xét theo sắc thuế, số thu ngân sách 8 tháng đạt khá so dự toán và tăng trưởng so cùng kỳ; trong đó: thuế giá trị gia tăng, mặc dù chịu tác động của việc thực hiện chính sách giảm thuế suất từ 10% xuống 8% theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP, số thu 8 tháng ước đạt 69,3% dự toán, tăng 13,9% so cùng kỳ; thuế tiêu thụ đặc biệt ước đạt 81,4% dự toán, tăng 16,1% so cùng kỳ; thuế tài nguyên ước đạt 81,5% dự toán, tăng 19,1% so cùng kỳ; thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 80,6% dự toán, tăng 6% so cùng kỳ năm 2021.