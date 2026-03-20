Thủ tướng chỉ đạo tăng cường tiết kiệm và thúc đẩy chuyển dịch năng lượng

(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị 09/CT-TTg ngày 19/3/2026 về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm năng lượng, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và phát triển giao thông điện.

Chỉ thị nêu rõ, thời gian qua, tình hình chính trị, kinh tế và an ninh trên thế giới có nhiều biến động phức tạp, xung đột quân sự và căng thẳng địa chính trị tại nhiều khu vực trên thế giới gia tăng, tác động trực tiếp đến nguồn cung dầu mỏ, khí đốt và than trên thị trường quốc tế, làm đứt gãy nguồn cung và gây biến động mạnh về giá năng lượng, làm gia tăng rủi ro đối với an ninh năng lượng của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là một trong những giải pháp quan trọng hàng đầu góp phần bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia và phát triển bền vững. Ảnh minh họa.

Trước những thách thức về an ninh năng lượng, biến động thị trường năng lượng thế giới và yêu cầu cấp thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng của nền kinh tế, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi sang phương tiện giao thông điện, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và thực hiện mục tiêu phát triển bền vững, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và toàn xã hội tăng cường thực hiện tiết kiệm năng lượng, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng.

Triển khai quyết liệt các biện pháp tiết kiệm năng lượng

Cụ thể, kịp thời lồng ghép, tích hợp mục tiêu tiết kiệm năng lượng vào các chiến lược, đề án, quy hoạch, kế hoạch và các văn bản pháp luật của các ngành, lĩnh vực dự kiến ban hành trong thời gian tới. Tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp tiết kiệm năng lượng, coi tiết kiệm năng lượng là giải pháp quan trọng nhằm giảm áp lực cung ứng năng lượng trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới biến động.

Đồng thời, thúc đẩy chuyển đổi sang phương tiện giao thông điện, phát triển hạ tầng sạc và khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học nhằm giảm phụ thuộc vào xăng dầu nhập khẩu.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh đầu tư đổi mới công nghệ và thiết bị có hiệu suất năng lượng cao; tối ưu hóa hệ thống sản xuất; tăng cường thu hồi và tái sử dụng nhiệt thải; ứng dụng công nghệ số trong quản lý năng lượng. Tập trung triển khai các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong các ngành: thép, xi măng, hóa chất, giấy và bột giấy, bia và nước giải khát, nhựa, dệt may, chế biến thực phẩm…

Bảo đảm cung ứng đủ năng lượng trong bất cứ trường hợp nào

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công thương chủ trì theo dõi sát diễn biến thị trường năng lượng thế giới; kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp điều hành phù hợp, hiệu quả; chỉ đạo các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh năng lượng khẩn trương có giải pháp, tìm kiếm nguồn cung xăng dầu, điện và khí, để bảo đảm đủ cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống người dân, nhất là trong giai đoạn đứt gãy nguồn cung hiện nay, bảo đảm cung ứng đủ năng lượng trong bất cứ trường hợp nào.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính phối hợp Bộ Công thương trong việc xây dựng và sớm trình Chính phủ Quỹ thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (hoàn thành trong năm 2026); khẩn trương nghiên cứu, ban hành cơ chế ưu đãi tài chính đối với các dự án tiết kiệm năng lượng theo thẩm quyền (hoàn thành trong tháng 6/2026) và nghiên cứu, ban hành cơ chế khuyến khích sản xuất và sử dụng phương tiện giao thông điện theo thẩm quyền (hoàn thành trong tháng 6/2026).

Đối với các tỉnh, thành phố, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương xây dựng và triển khai kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, tăng cường triển khai các giải pháp tiết kiệm năng lượng, đặc biệt trong khu vực cơ quan nhà nước, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn quản lý, hoàn thành trong tháng 4/2026. Đồng thời, xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư trạm sạc điện cho phương tiện giao thông điện phù hợp tình hình thực tế tại địa phương theo thẩm quyền, hoàn thành trong tháng 9/2026…

Đẩy mạnh kinh doanh và phân phối các loại nhiên liệu sinh học

Về chỉ đạo cụ thể với các doanh nghiệp, Thủ tướng yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam đẩy mạnh các chương trình quản lý nhu cầu điện và điều chỉnh phụ tải điện; xây dựng giải pháp khuyến khích khách hàng sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả; xây dựng hệ thống điện thông minh, hiệu quả, có khả năng kết nối an toàn với lưới điện khu vực; bảo đảm cung cấp điện an toàn, hiệu quả...

Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam triển khai các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong khai thác, chế biến và vận chuyển dầu khí; chỉ đạo các cơ sở lọc dầu tập trung sản xuất, bảo đảm đáp ứng tối thiểu 70% nhu cầu xăng dầu trong nước; thực hiện dự trữ xăng dầu theo quy định.

Các đơn vị phân phối, kinh doanh xăng dầu cần tăng cường kiểm soát định mức hao hụt trong các khâu vận chuyển, phân phối và tồn trữ trong hệ thống cung ứng của doanh nghiệp; chủ động nghiên cứu triển khai các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; đẩy mạnh kinh doanh và phân phối các loại nhiên liệu sinh học và các loại nhiên liệu chất lượng cao ít phát thải...

Các doanh nghiệp và cơ sở sử dụng năng lượng cần xây dựng và triển khai ngay các giải pháp tiết kiệm năng lượng; đầu tư đổi mới công nghệ và áp dụng hệ thống quản lý định mức sử dụng năng lượng, khuyến khích áp dụng hệ thống quản lý năng lượng theo các tiêu chuẩn quốc tế./.