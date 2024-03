Thúc đẩy doanh nghiệp Nhật Bản tăng tốc, mở rộng đầu tư vào Việt Nam

BÀ VŨ THỊ CHÂN PHƯƠNG - CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC: Việt Nam luôn chú trọng thu hút vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài Dòng vốn gián tiếp nước ngoài (FII) là chủ trương lớn của Chính phủ Việt Nam nhằm phát huy sức mạnh thu hút dòng vốn nước ngoài cùng với dòng vốn trong nước để phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Điều này được tiếp tục thể hiện trong Chiến lược Phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030. Thực hiện chủ trương đó, Bộ Tài chính, UBCKNN đã triển khai nhiều giải pháp để thu hút dòng vốn FDI trong thời gian qua. Theo đó, chúng tôi chú trọng là hoàn thiện cơ chế, chính sách để tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, chẳng hạn nới tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với ngành nghề không hạn chế, hay sở hữu các công cụ nợ… Đặc biệt, vấn đề minh bạch thông tin để các nhà đầu tư nước ngoài dễ dàng tiếp cận khi tham gia đầu tư vào TTCK Việt Nam cũng được chú trọng. Đồng thời, vấn đề về quản trị công ty, các nhà đầu tư nước ngoài được tham gia biểu quyết, tham gia vào công tác điều hành tại doanh nghiệp niêm yết, cũng như tham gia vào hội đồng quản trị tùy theo tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư nước ngoài tham gia. Mặt khác, đối với các chính sách về thuế, phí, giá dịch vụ trên TTCK, nhà đầu tư nước ngoài cũng được bình đẳng như các nhà đầu tư trong nước. Bên cạnh đó, vấn đề cải cách thủ tục hành chính cũng luôn được đặt ra đối với các nhà đầu tư nước ngoài khi mở, cấp mã số giao dịch tại các thành viên lưu ký, bù trừ chứng khoán. Một nội dung nữa cũng hết sức quan trọng để thu hút dòng vốn gián tiếp nước ngoài đó là chúng tôi đang khắc phục các tiêu chí của các tổ chức xếp hạng để TTCK Việt Nam nâng hạng từ cận biên lên mới nổi. Dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, UBCKNN và các bộ, ngành, đơn vị liên quan đang nỗ lực tháo gỡ để sớm được FTSE Russel nâng hạng. ÔNG TRẦN PHÚC VINH - CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG: Việt Nam là quốc gia ưu tiên phát triển tài chính xanh Việt Nam là một trong những quốc gia thuộc nhóm tiên phong thúc đẩy phát triển kinh tế xanh và tài chính xanh. Chính phủ đã đưa ra nhiều văn bản, chính sách để tạo thành một hành lang pháp lý hỗ trợ phát triển tài chính xanh, trong đó có thể kể đến như: Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025 định hướng đến năm 2030; Đề án phát triển ngân hàng xanh tại Việt Nam của Ngân hàng Nhà nước năm 2018; Bộ chỉ số phát triển bền vững (VNSI) - HOSE được ra mắt năm 2017; Nghị định 08/2022/NĐ-CP về phát hành và đầu tư trái phiếu xanh… Ngoài ra để triển khai hiệu quả chiến lược quốc gia về tăng tưởng xanh, cũng như phát triển nền kinh tế xanh hơn nữa, Chính phủ Việt Nam đang tập trung vào 3 mục tiêu: Năng lượng sạch và tái tạo; sản xuất xanh; xanh hóa lối sống và thúc đẩy tiêu dùng bền vững. Trong đó tập trung vào hai khu vực là tư nhân và khu vực công. Đặc biệt đối với khu vực tư nhân, các ngân hàng thương mại đóng vai trò quan trọng trong việc tăng trưởng xanh và phát triển bền vững của Việt Nam. Từ hai khu vực trọng điểm là khu vực tư nhân và khu vực công sẽ tạo ra một dòng xoay tài chính trên thị trường tài chính từ: Tiền gửi/tiền vay của khách hàng, đến phát hành/huy động trái phiếu doanh nghiệp, chính phủ cho đến vốn chủ sở hữu nhằm thúc đẩy, khơi thông nguồn vốn xanh trên thị trường. Trên cơ sở định hướng chiến lược quốc gia về phát triển xanh, Việt Nam đã đạt đến những con số ấn tượng… Đối với đơn vị hành chính công là UBND TP. Hồ Chí Minh, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu xếp các nguồn vốn tài trợ cho các dự án xanh với giá trị khoảng 120 triệu USD. BÀ LÊ THỊ LỆ HẰNG - GIÁM ĐỐC CHIẾN LƯỢC, CÔNG TY CHỨNG KHOÁN SSI: Rất nhiều động thái tích cực từ cơ quan quản lý để thúc đẩy nâng hạng Với thanh khoản trung bình khoảng 1 tỷ USD, quy mô của TTCK Việt Nam khoảng 270 tỷ USD - một bước tăng trưởng vượt bậc so với quy mô 10 năm trước. Tuy nhiên, nếu nhìn về tỷ lệ quy mô của thị trường so với GDP thì con số này vẫn còn khiêm tốn. Điều này cho thấy triển vọng phát triển thị trường cổ phiếu còn nhiều. Lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết dự kiến tăng 16% trong 2024. Chỉ số P/E của TTCK Việt Nam so với các nước vẫn còn nhiều dư địa để tăng trưởng. Nếu xét về quy mô giao dịch, thì TTCK Việt Nam có thể được coi như giao dịch tương đồng với các nước ở thị trường cận biên. Mặc dù được đưa vào danh sách xem xét nâng hạng từ thị trường cận biên lên mới nổi thứ cấp của FTSE từ năm 2018, và vì một số lý do Việt Nam vẫn chưa được nâng hạng. Tuy nhiên, từ tháng 7 năm ngoái tới nay, chúng tôi đã chứng kiến rất nhiều động thái tích cực từ cơ quan quản lý trong quá trình tháo gỡ các rào cản cũng như lắng nghe ý kiến từ thành viên thị trường để cùng đưa ra giải pháp thúc đẩy nâng hạng TTCK từ cận biên lên mới nổi theo đúng với mục tiêu mà Chính phủ đề ra. Việc TTCK được nâng hạng sẽ đem lại nhiều lợi ích cho Việt Nam như: khẳng định sự ổn định và uy tín của Việt Nam trên thị trường quốc tế, mở rộng mối quan hệ hợp tác, thu hút vốn đầu tư nước ngoài giúp thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế… Một ví dụ dễ dàng nhìn thấy là quy mô vốn của các quỹ mới nổi lớn hơn gấp nhiều lần so với các quỹ ở thị trường cận biên. Việt Nam dự kiến sẽ đón nhận dòng vốn từ 8 - 10 tỷ USD khi lần lượt được FTSE và MSCI nâng hạng lên thị trường mới nổi.