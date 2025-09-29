Thuế tỉnh Thanh Hóa đôn đốc người sử dụng đất sớm nộp hồ sơ để được miễn, giảm tiền sử dụng đất

Để được thụ hưởng đầy đủ chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong năm 2025, Thuế tỉnh Thanh Hóa đề nghị người sử dụng đất chủ động nghiên cứu, sớm nộp hồ sơ để được hưởng chính sách hỗ trợ kịp thời.

Thời hạn nộp hồ sơ đến hết ngày 30/11/2025

Ngày 19/8/2025, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 230/2025/NĐ-CP quy định về các trường hợp khác được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định tại khoản 2 Điều 157 Luật Đất đai năm 2024 (bao gồm cả nội dung giảm tiền thuê đất năm 2025). Thực hiện chủ trương của Chính phủ, Thuế tỉnh Thanh Hóa đang đẩy mạnh tuyên truyền để người sử dụng đất triển khai, thụ hưởng đầy đủ chính sách.

Thông tin về đối tượng được áp dụng, đối tượng không được áp dụng, mức giảm trừ cũng như thành phần hồ sơ, đại diện Thuế tỉnh Thanh Hóa cho biết, đối tượng được giảm tiền thuê đất phải nộp năm 2025 là người sử dụng đất theo quy định tại Điều 4 Luật Đất đai năm 2024 đang được Nhà nước cho thuê đất dưới hình thức trả tiền thuê đất hằng năm (bao gồm cả trường hợp có và chưa có giấy tờ pháp lý về đất đai, nhưng đang sử dụng đất mà phải nộp tiền thuê đất năm 2025 theo quy định và trường hợp người sử dụng đất đang sử dụng đất, nhưng chưa hoàn thiện hồ sơ về đất đai theo quy định của pháp luật về đất đai).

Thuế tỉnh Thanh Hóa cho biết, thời hạn nộp hồ sơ miễn, giảm tiền thuê đất chậm nhất đến hết ngày 30/11/2025. Ảnh: TL

Chính sách cũng áp dụng cho cả trường hợp người sử dụng đất không thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất hoặc hết thời hạn được miễn, giảm tiền thuê đất và trường hợp người sử dụng đất đang được giảm tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan.

Về mức giảm, giảm 30% số tiền thuê đất phải nộp năm 2025 được tính trên số tiền thuê đất phải nộp của năm 2025 theo Thông báo thu tiền thuê đất (nếu có), hoặc được tính theo quy định của pháp luật về tiền thuê đất trong trường hợp chưa có thông báo thu tiền thuê đất.

Không áp dụng giảm đối với số tiền thuê đất còn nợ của các năm trước năm 2025 và tiền chậm nộp (nếu có).

Cũng theo đại diện Thuế tỉnh Thanh Hóa, trường hợp người sử dụng đất đang được giảm tiền thuê đất theo quy định hoặc/và khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật về tiền thuê đất, thì mức giảm tiền thuê đất được tính trên số tiền thuê đất phải nộp (nếu có) sau khi đã được giảm hoặc/và khấu trừ theo quy định của pháp luật (trừ số tiền thuê đất được giảm của năm 2024 theo quy định tại Nghị định số 87/2025/NĐ-CP ngày 11/4/2025 của Chính phủ quy định việc giảm tiền thuê đất năm 2024).

Thông tin về thành phần hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất của năm 2025, Thuế tỉnh Thanh Hóa cho biết, người sử dụng đất lập và gửi 1 giấy đề nghị giảm tiền thuê đất năm 2025 (bản chính) theo Phụ lục kèm theo Nghị định số 230/2025/NĐ-CP.

Người sử dụng đất chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của thông tin và đề nghị giảm tiền thuê đất của mình, đảm bảo đúng đối tượng được giảm tiền thuê đất theo quy định.

Về trình tự, thủ tục thực hiện, người sử dụng đất nộp 1 giấy đề nghị giảm tiền thuê đất (bằng một trong các phương thức: gửi trực tiếp, gửi qua dịch vụ bưu chính, gửi qua phương thức điện tử, gửi qua Cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc gửi qua hình thức khác theo quy định của pháp luật về quản lý thuế) cho cơ quan thuế hoặc cơ quan khác theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về quản lý thuế.

Thời hạn nộp hồ sơ đến hết ngày 30/11/2025, căn cứ giấy đề nghị giảm tiền thuê đất do người sử dụng đất nộp và Thông báo nộp tiền thuê đất năm 2025 của người sử dụng đất (nếu có). Trong vòng không quá 30 ngày kể từ ngày nhận giấy đề nghị giảm tiền thuê đất theo quy định, cơ quan, người có thẩm quyền sẽ xác định số tiền thuê đất được giảm và ban hành Quyết định giảm tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và pháp luật về quản lý thuế.

Một số lưu ý người thuê đất cần biết

Bên cạnh việc tuyên truyền về các thủ tục hồ sơ, giấy tờ, Thuế tỉnh Thanh Hóa cũng đưa ra lưu ý. Cụ thể, không áp dụng giảm tiền thuê đất của năm 2025 đối với trường hợp người sử dụng đất nộp hồ sơ sau ngày 30/11/2025.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, người sử dụng đất liên hệ với bộ phận quản lý trực tiếp tại cơ quan thuế các cấp để được hướng dẫn. Ảnh: TL

Trường hợp người sử dụng đất đã nộp tiền thuê đất của năm 2025 mà sau khi cơ quan, người có thẩm quyền xác định và quyết định giảm tiền thuê đất có phát sinh thừa tiền thuê đất, thì được trừ số tiền đã nộp thừa vào tiền thuê đất của kỳ sau hoặc năm tiếp theo theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và pháp luật khác có liên quan; trường hợp không còn kỳ phải nộp tiền thuê đất tiếp theo, thì thực hiện bù trừ hoặc hoàn trả số tiền nộp thừa theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và pháp luật khác có liên quan.

Thuế tỉnh Thanh Hóa đề nghị người sử dụng đất thuộc đối tượng nghiên cứu, lập hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất phải nộp năm 2025 theo Nghị định số 230/2025/NĐ-CP của Chính phủ để được hưởng chính sách hỗ trợ kịp thời. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ với bộ phận quản lý trực tiếp tại cơ quan thuế các cấp để được hướng dẫn.

Trong vòng 30 ngày, kể từ ngày có quyết định giảm tiền thuê đất năm 2025, chủ đầu tư được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm để đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất (sau đây gọi là chủ đầu tư) phải thực hiện phân bổ số tiền thuê đất được giảm của diện tích đất đã được chủ đầu tư cho thuê lại theo quy định tại khoản 6 Điều 202 Luật Đất đai năm 2024 (phân bổ đều theo tỷ lệ diện tích đất đã cho các đối tượng theo quy định tại khoản 6 Điều 202 Luật Đất đai năm 2024 thuê lại).

Số tiền thuê đất được giảm của diện tích đất chưa cho thuê lại được, thì chủ đầu tư không cần thực hiện phân bổ. Trường hợp chủ đầu tư không thực hiện theo quy định tại khoản này, thì không được hưởng chính sách giảm tiền thuê đất và phải xử lý theo quy định.

Trường hợp người sử dụng đất đã được cơ quan, người có thẩm quyền quyết định giảm tiền thuê đất theo quy định, nhưng sau đó qua thanh tra, kiểm tra, kiểm toán phát hiện người sử dụng đất không thuộc diện được giảm hoặc không tuân thủ các quy định liên quan thì người sử dụng đất phải hoàn trả số tiền đã được giảm và tiền chậm nộp tính trên số tiền được giảm theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Thời gian tính tiền chậm nộp tính từ thời điểm được giảm tiền thuê đất đến thời điểm cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi số tiền thuê đất đã được giảm./.