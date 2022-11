Tính tuân thủ, trách nhiệm và minh bạch là yếu tố quan trọng nhất

Phát triển kênh trái phiếu doanh nghiệp vẫn là đúng hướng "Không thể phủ nhận vai trò và tính hấp dẫn của kênh trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) trong thời gian qua. Tuy nhiên, do sự phát triển quá nhanh của kênh TPDN riêng lẻ khiến thị trường này đã xuất hiện rủi ro và việc cơ quan quản lý vào cuộc chấn chỉnh là cần thiết để giữ cho an toàn chung toàn thị trường. Mặc dù vậy, chúng ta phải khẳng định rằng, việc phát triển thị trường TPDN là đúng hướng, vấn đề còn lại là phải chung tay để thị trường này phát triển ổn định, an toàn, minh bạch, hiệu quả và ngày càng bền vững hơn" - ông Vũ Tiến Lộc.