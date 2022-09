(TBTCO) - Năm học 2021 - 2022, toàn thành phố Hà Nội có trên 2 triệu học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ 98,35%, tăng trên 100.000 trường hợp so với năm học 2020 - 2021. Năm học 2022 - 2023, với mục tiêu phấn đấu 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội kêu gọi sự vào cuộc, chung tay phối hợp của các sở, ngành, cơ sở giáo dục và đặc biệt là từ các phụ huynh, học sinh, sinh viên.

Việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên (BHYT HSSV) góp phần vào giáo dục toàn diện cho thế hệ trẻ và hướng tới thực hiện thành công mục tiêu BHYT toàn dân. Tại Hà Nội, việc thực hiện chính sách BHYT nói chung và BHYT HSSV nói riêng luôn được Thành ủy, HĐND, UBND thành phố và Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam quan tâm, chỉ đạo sát sao, đảm bảo hiệu quả trong triển khai thực hiện giữa cấp ủy và chính quyền các cấp, cũng như sự vào cuộc quyết liệt của các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể.

Kết quả số người tham gia BHYT tăng dần qua các năm, năm sau luôn cao hơn năm trước, trong đó năm học 2021 - 2022, có trên 2 triệu HSSV tham gia BHYT, gần đạt tỷ lệ 100% tăng trên 100.000 HSSV tham gia BHYT so với năm học 2020 - 2021; quyền lợi trong KCB BHYT cho người tham gia luôn được chú trọng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Tham gia BHYT, học sinh trường THPT Phùng Khắc Khoan, Thạch Thất được chăm sóc sức khỏe tại trường. Ảnh: Dũng Ngọc

Thực tế chứng minh, có rất nhiều trường hợp các em được sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao, chi phí lớn trong khám chữa bệnh, được Quỹ BHYT chi trả từ vài chục triệu đồng đến vài trăm triệu, thậm chí lên đến con số tỷ đồng. Thông qua nguồn Quỹ BHYT đã góp phần giúp các em và gia đình vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và trở lại học tập như bao bạn bè khác. Điển hình như trường hợp em L.M.Đ, mã thẻ HS401012XXXXXXX, học sinh trường Tiểu học Dương Quang, huyện Gia Lâm, điều trị bệnh ghép gan, được Quỹ BHYT thanh toán 627 triệu đồng. Em P.T.P, mã thẻ HS401012XXXXXXX, học sinh cấp 2 ở Đống Đa, điều trị viêm cơ tim, được Quỹ BHYT thanh toán 493 triệu đồng. Em P.Đ.Q, mã thẻ HS401012XXXXXXX, học sinh trường THPT Thạch Bàn, quận Long Biên, điều trị nhiễm khuẩn biến chứng suy đa tạng, được Quỹ BHYT thanh toán 341 triệu đồng. Em T.B.Y, mã thẻ SV401012XXXXXXX, sinh viên trường Đại học Ngoại thương, điều trị suy hô hấp, được Quỹ BHYT thanh toán 267 triệu đồng.

Tăng cường đôn đốc các trường

Năm học 2022 - 2023, để thực hiện tăng tỷ lệ tham gia BHYT HSSV, BHXH TP. Hà Nội tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp. Về công tác chỉ đạo, ngay từ đầu năm học, BHXH thành phố bám sát các văn bản chỉ đạo của BHXH Việt Nam, của UBND TP. Hà Nội, đã có văn bản chỉ đạo công tác BHYT HSSV như ban hành công văn yêu cầu các đơn vị trực thuộc hướng dẫn cài đặt ứng dụng “VssID-Bảo hiểm xã hội số” cho HSSV để sử dụng hình ảnh thẻ BHYT hoặc căn cước công dân gắn chíp khi đi khám chữa bệnh BHYT. Đối với học sinh chưa có căn cước công dân (học sinh tiểu học, THCS, …), cơ sở giáo dục yêu cầu HSSV cung cấp số định danh công dân (do công an phường, xã cấp theo quy định tại Thông tư số 59/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an); đối với học sinh đầu cấp học, sinh viên năm thứ nhất, các học sinh có thẻ BHYT đối tượng khác đã hết hạn sử dụng… lần đầu tham gia BHYT tại cơ sở giáo dục, khi lập danh sách tham gia BHYT, cơ sở giáo dục yêu cầu HSSV cung cấp mã số BHXH đã có (số thẻ BHYT đã có trước đó).

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện chính sách bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên BHXH thành phố Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc gia hạn, cấp thẻ bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên (BHYT HSSV), trọng tâm là giao dịch hồ sơ điện tử, hướng dẫn bổ sung số định danh cá nhân/căn cước công dân của người tham gia trong cơ sở dữ liệu của ngành BHXH Việt Nam quản lý và cài đặt phê duyệt sử dụng ứng dụng VssiD. Việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin đã hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi, tiết kiệm thời gian, chi phí của nhà trường trong việc kê khai, nộp hồ sơ gia hạn, cấp thẻ BHYT HSSV cũng như hỗ trợ HSSV chủ động quản lý các thông tin, giám sát quyền lợi tham gia BHYT của bản thân.

Ngoài ra, BHXH thành phố cũng ban hành các văn bản gửi Bộ Giáo dục, Sở Giáo dục, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố và các đơn vị liên quan; chỉ đạo BHXH các quận, huyện, thị xã báo cáo, tham mưu UBND các quận, huyện thị xã giao chỉ tiêu tham gia BHYT cho các cơ sở giáo dục, có văn bản đôn đốc các cơ sở giáo dục có tỷ lệ tham gia BHYT HSSV chưa đạt 100%. Đồng thời BHXH thành phố giao phòng nghiệp vụ phối hợp với BHXH các quận, huyện, thị xã cử cán bộ đến tận các trường học, đôn đốc, nắm bắt tình hình, hỗ trợ trong công tác BHYT HSSV, hướng dẫn kê khai, lập danh sách đúng quy định; kịp thời trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho các trường.

Về công tác tuyên truyền, BHXH thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHYT, về vai trò và tầm quan trọng của BHYT trong hệ thống an sinh xã hội; nâng cao nhận thức về việc tham gia BHYT HSSV; xác định rõ vai trò trách nhiệm của ban giám hiệu, đội ngũ giáo viên chủ nhiệm, nhân viên y tế cơ sở trong việc tổ chức thực hiện công tác y tế trường học đối với HSSV. Đặc biệt, đơn vị tập trung vào truyền thông một số nội dung trọng tâm, trọng điểm về BHYT HSSV trước thềm năm học mới 2022 như tính nhân văn, cộng đồng chia sẻ của BHYT nói chung và BHYT HSSV nói riêng; phạm vi, trách nhiệm, quyền lợi khi tham gia BHYT HSSV;...

Về công tác phối hợp, BHXH thành phố tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Đảng ủy khối các trường đại học, cao đẳng, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, UBND, phòng giáo dục đào tạo quận, huyện, thị xã trong việc triển khai thực hiện BHYT HSSV, phối hợp với ngành Y tế tổ chức tốt công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho HSSV. Việc thực hiện công tác BHYT HSSV là một chỉ tiêu để đánh giá thi đua hằng năm trong thực hiện nhiệm vụ của các nhà trường.