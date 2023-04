(TBTCO) - UBND TP. Hội An vừa ban hành phương án về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động hướng dẫn tham quan khu phố cổ Hội An.

Du khách mua vé vào phố cổ Hội An. Ảnh: TL

Để thực việc này, thành phố sẽ phân luồng, bố trí 2 lối đi riêng dành cho người dân địa phương và dành cho du khách.

Theo Trung tâm Văn hóa - thể thao và Truyền thanh - truyền hình TP. Hội An, hơn 25 năm qua, Hội An đã tổ chức bán vé tham quan trọn gói khu phố cổ Hội An cho du khách. Nguồn thu từ vé tham quan đã góp phần hết sức quan trọng trong việc bảo tồn, tôn tạo, trùng tu các di tích. Đồng thời, cũng từ nguồn thu này, thành phố cũng đầu tư cho công tác nghiên cứu về di sản - di tích, các hoạt động về văn hóa - nghệ thuật, sự kiện lễ hội, xây dựng các sản phẩm du lịch mới, cơ sở vật chất, hạ tầng du lịch, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường… Chính vì vậy, uy tín và thương hiệu của du lịch Hội An không ngừng được nâng cao, Hội An luôn xứng đáng là một điểm đến du lịch hấp dẫn của quốc gia, khu vực và thế giới.

Theo bà Trương Thị Ngọc Cẩm, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - thể thao và Truyền thanh -truyền hình TP. Hội An, hiện nay giá vé vẫn không thay đổi. Thành phố chỉ là thực hiện một số cách làm mới chặt chẽ hơn để nâng cao hơn nữa chất lượng điểm đến, môi trường du lịch, chất lượng phục vụ, tạo sự công bằng cho du khách, đồng thời từ nguồn thu vé tham quan, thành phố mới đảm bảo trùng tu di tích, bảo tồn, phát huy di sản phục vụ du khách./.