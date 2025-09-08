Sáng sớm ngày 8/9, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố mức 25.248 VND/USD. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt ở mức 97,74.

Trong tuần qua, đồng USD tiếp tục đối mặt nhiều khó khăn. Ảnh tư liệu

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 24.036 VND/USD - 26.460 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM tăng. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 26.160 - 26.510 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.160 VND 26.510 VND Vietinbank 26.040 VND 26.510 VND BIDV 26.140 VND 26.500 VND

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra điều chỉnh tăng, hiện ở mức: 27.966 VND - 30.910 VND

Tỷ giá EUR tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.978 VND 31.558 VND Vietinbank 29.995 VND 31.705 VND BIDV 30.327 VND 31.571 VND

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra ở mức: 162 VND - 179 VND.

Tỷ giá đồng Yên tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 171.79 VND 182.70 VND Vietinbank 173.94 VND 183.64 VND BIDV 174.44 VND 182.15 VND

Tại thị trường "chợ đen", tỷ giá USD chợ đen tính đến 4h30 ngày 8/9/2025 tăng 113 đồng chiều mua vào và tăng 103 đồng chiều bán ra, so với phiên giao dịch ngày hôm qua, giao dịch quanh mốc 26.927 - 27.017 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, chỉ số DXY hiện ở mức mức 97,74.

Trong tuần qua, đồng USD tiếp tục đối mặt nhiều khó khăn, chỉ số US Dollar Index (DXY) trượt xuống mức thấp nhất trong phạm vi hằng tháng. Kể từ đầu năm đến nay, chỉ số này chỉ ghi nhận sự khởi sắc trong hai giai đoạn ngắn (tháng 1 và tháng 7), song vẫn duy trì dưới ngưỡng 98 điểm, phản ánh xu thế suy yếu của đồng bạc xanh trên thị trường quốc tế.

Một trong những nguyên nhân chính gây sức ép lên đồng USD là lo ngại về tính độc lập trong hoạt động điều hành chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump gia tăng áp lực, thậm chí sa thải một số nhân sự chủ chốt và đưa các đồng minh vào vị trí quan trọng, đã làm gia tăng quan ngại của các nhà đầu tư.

Trong khi đó, cặp tỷ giá GBP/USD đã khép lại tuần ở mức trên 1,3500, đảo ngược xu hướng giảm liên tiếp hai tuần trước. Mặc dù kinh tế Anh vẫn còn nhiều thách thức, song nhìn chung đã cho thấy sức chống chịu tốt hơn so với dự báo bi quan. Tuy nhiên, chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) vẫn duy trì sự thận trọng. Triển vọng của cặp tỷ giá này tiếp tục phụ thuộc đáng kể vào diễn biến kinh tế nội địa cũng như định hướng chính sách từ Fed.

Đồng EUR gần như ít biến động, các số liệu vĩ mô chưa thực sự khởi sắc nhưng cũng không quá tiêu cực. Cặp EUR/USD có xu hướng nghiêng về phía tăng, khi đạt mức 1,1759, cao nhất kể từ cuối tháng 7. Việc duy trì trên vùng giá này cho thấy đồng USD nhiều khả năng còn chịu áp lực giảm trong thời gian tới./.