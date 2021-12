(TBTCO) - Tỷ giá USD ngày 10/12 trung tâm tiếp tục điều chỉnh giảm mạnh phiên thứ hai liên tiếp sau chuỗi ngày tăng điểm trước đó, với mức giảm tới 21 đồng mỗi USD so với ngày 9/12. Tuy nhiên, Vietcombank điều chỉnh tăng tỷ giá USD so với hôm trước.

Tỷ giá USD ngày 10/12 trung tâm do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố ghi nhận mức 23.175 đồng/USD, giảm 21 đồng mỗi USD so với hôm trước. Tỷ giá USD trung tâm theo đó đã giảm tới 62 đồng so với mức đỉnh được thiết lập hôm 8/12.

Tỷ giá USD ngày 10/12 trung tâm giảm phiên thứ hai, Vietcombank tăng tỷ giá

Mặc dù vậy, tỷ giá USD tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước không điều chỉnh cả với mức giá mua vào lẫn bán ra so với phiên ngày 9/12, ghi nhận cụ thể là 22.650/23.150 đồng/USD.

Đồng Yên Nhật theo tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vẫn giữ nguyên như hôm 9/10, theo đó ghi nhận tỷ giá là 198/211 đồng/JPY.

Trong khi đó, nhiều đồng ngoại tệ chủ chốt khác được Sở giao dịch điều chỉnh giảm tỷ giá như các đồng Euro, Bảng Anh, Phơ răng Thụy Sỹ, Đô la Úc, Đô la Canada.

Tỷ giá các đồng tiền này ghi nhận cụ thể là 25.380/26.950 đồng/EUR, 29.709/31.547 đồng/GBP, 24.337/25.842 đồng/CHF, 16.049/17.042 đồng/AUD, 17.678/18.771 đồng/CAD.

Tỷ giá USD tại Vietcombank điều chỉnh tăng 50 đồng với tất cả các mức giá mua tiền mặt/mua chuyển khoản/bán ra so với hôm trước, cụ thể là 22.830/22.860/23.100 đồng/USD.

Tại các ngân hàng khác, VietinBank niêm yết tỷ giá USD là 22.875/22.895/23.135 đồng/USD, tại BIDV là 22.860/22.860/23.100 đồng/USD, tại Agribank là 22.840/22.850/23.1100 đồng/USD.

Trên thị trường quốc tế, tỷ giá đồng Đô la Mỹ so với Bảng Anh sáng ngày 10/12 (theo giờ Việt Nam) được tính với tỷ giá là 1,3226 USD/GBP, tăng 0,05% so với hôm trước và giảm 0,52% so với năm ngoái.

Đồng tiền chung châu Âu được tính giá quy đổi với Đô la Mỹ là 1,1295 USD/EUR, tăng 0,03% so với hôm trước và giảm 6,95% so với cách đây 1 năm; còn đồng Yên Nhật được tính với giá 113,49 JPY/USD, tăng 0,04% so với trước đó 1 ngày, nhưng vẫn tăng tới 8,9% so với 1 năm trước.