Tỷ giá USD ngày 19/11 giảm điểm sau 3 ngày tăng liên tục

(TBTCO) - Tỷ giá USD ngày 19/11 theo công bố tỷ giá trung tâm từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã quay đầu giảm điểm sau 3 ngày tăng điểm liên tục trước đó.

Theo đó, tỷ giá USD ngày 19/11 từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ghi nhận mức 23.112 đồng/USD, giảm 4 đồng so với ngày 18/11.

Tỷ giá USD tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước cũng giảm 4 đồng với mức giá bán ra, cụ thể là 23.755 đồng/USD, trong khi giá mua vào vẫn giữ nguyên so với hôm trước với 22.655 đồng/USD.

Tỷ giá USD này 19/11 giảm điểm sau 3 ngày tăng liên tục

Đồng bảng Anh tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước đã điều chỉnh giảm giá mua vào, cụ thể niêm yết sáng 19/11 là 30.257/32.129 đồng/GBP.

Các đồng tiền khác niêm yết tại Sở giao dịch phần lớn đều tăng điểm. Cụ thể, đồng euro ghi nhận tỷ giá mua vào/bán ra là 25.480/27.056 đồng/EUR, đồng yên Nhật là 196/208 đồng/JPY. Đồng phờ răng Thụy Sỹ là 24.206/25.704 đồng/CHF, đồng đô la Australia là 16.316/17.326 đồng/AUD, đô la Canada là 17.792/18.892 đồng/CAD.

Tỷ giá USD tại Vietcombank chưa có điều chỉnh so với hôm trước với các mức giá mua tiền mặt/mua chuyển khoản/bán ra là 22.520/22.550/22.750 đồng/USD.

Tại các ngân hàng khác, VietinBank niêm yết tỷ giá USD là 22.475/22.755 đồng/USD, tại BIDV là 22.560/22.560/22.760 đồng/USD, tại Agribank là 22.540/22.560/22.750 đồng/USD.

Trên thị trường quốc tế, tỷ giá đồng đô la Mỹ so với bảng Anh sáng ngày 19/11 (theo giờ Việt Nam) ghi nhận 1,3486 USD/GBP, giảm nhẹ 0,01% so với hôm trước và tăng 1,69% so với 1 năm trước.

Đồng tiền chung châu Âu được quy đổi với đô la Mỹ với mức giá là 1,1355 USD/EUR, giảm 0,12% so với hôm qua và giảm 4,38% so với cách đây 1 năm. Đồng yên Nhật Bản so với đồng đô la Mỹ tăng giá 0,11% so với ngày hôm trước, ghi nhận mức 114,36 JPY/USD, tương ứng mức tăng lên tới 10,24% so với năm ngoái.