Xây dựng ngành xuất bản chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại

Hà Phương
09:33 | 27/03/2026
Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động xuất bản trong tình hình mới khẳng định, xuất bản là một lĩnh vực hoạt động tư tưởng sắc bén của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, là trụ cột của nền văn hóa, giữ vai trò xây dựng nền tảng tri thức quốc gia, tạo lập giá trị xã hội.
Thay mặt Ban Bí thư, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Chỉ thị số 04-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động xuất bản trong tình hình mới.

Xây dựng ngành xuất bản chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại
Xuất bản được xác định là công cụ quan trọng trong giáo dục, đào tạo và là một bộ phận của ngành công nghiệp văn hóa

Xuất bản là một bộ phận quan trọng của nền văn hóa Việt Nam

Chỉ thị 04-CT/TW xác định rõ quan điểm chỉ đạo: Xuất bản là một lĩnh vực hoạt động tư tưởng sắc bén của Đảng, Nhà nước và nhân dân, có nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, xây dựng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Xuất bản còn là một bộ phận quan trọng của nền văn hóa Việt Nam, xây dựng và bồi đắp nền tảng tri thức quốc gia, tạo lập giá trị xã hội, dẫn dắt, định hướng thẩm mỹ, nâng cao dân trí và phát triển văn hóa; xây dựng, bảo vệ, phát huy giá trị con người Việt Nam.

Theo đó, hoạt động xuất bản phải đáp ứng tốt nhu cầu đọc, học, giải trí và hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân; lấy người đọc làm trung tâm, từ đó xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong xã hội.

Đồng thời, xuất bản được xác định là công cụ quan trọng trong giáo dục, đào tạo và là một bộ phận của ngành công nghiệp văn hóa, góp phần hình thành chuỗi giá trị nội dung số, tài sản số, nâng cao hiệu quả kinh tế và năng lực cạnh tranh quốc gia.

Xét về góc độ hội nhập toàn cầu, xuất bản là cánh cửa mở rộng giao lưu, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; là công cụ ngoại giao văn hóa quan trọng, góp phần khẳng định và phát huy sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam trên quốc tế.

Định hướng phát triển xuất bản theo hướng hiện đại, gắn với chuyển đổi số và kinh tế số

Chỉ thị 04-CT/TW xác định mục tiêu cho xuất bản đến năm 2030 đạt chuyển đổi số sâu rộng, đầu tư phát triển hạ tầng, nền tảng công nghệ, nội dung số; ưu tiên xuất bản các ấn phẩm số, số hóa theo hướng đa dạng, sáng tạo, hội nhập trong nước và quốc tế; ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn vào các khâu, các lĩnh vực của hoạt động xuất bản; phát triển hệ thống xuất bản đa phương tiện.

Song hành với chuyển đổi số là phát triển xuất bản điện tử, mục tiêu 100% nhà xuất bản tham gia xuất bản điện tử và ứng dụng chuyển đổi số trong quy trình xuất bản; 80% cơ sở in có công nghệ hiện đại, quy mô và là ngành công nghiệp phụ trợ quan trọng tới năm 2030.

Mục tiêu đến năm 2045, Việt Nam có hệ thống xuất bản, truyền thông phát triển mạnh, đa dạng, hiện đại, đáp ứng tốt nhu cầu đọc, học, giải trí và hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân trong kỷ nguyên mới; trở thành ngành kinh tế số, doanh nghiệp số xuất bản Việt Nam, có năng lực vươn ra toàn cầu; là trung tâm sáng tạo, giao lưu, hợp tác hàng đầu với các nước có hoạt động xuất bản, truyền thông lớn ở khu vực Đông Nam Á và quốc tế, góp phần nâng cao vị thế và ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế.

9 nhóm nhiệm vụ và giải pháp

Để hiện thực hóa các mục tiêu đã đề ra, Chỉ thị nêu rõ 9 nhiệm vụ và các giải pháp. Trong đó có nhiệm vụ hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ bản quyền, tăng cường bảo vệ quyền tác giả, nhất là bảo vệ bản quyền trong môi trường số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cộng đồng về tôn trọng quyền tác giả.

Nhằm phát triển xuất bản số, Chỉ thị 04-CT/TW nhấn mạnh cần xây dựng hạ tầng kỹ thuật số, nền tảng dữ liệu xuất bản số dùng chung toàn ngành. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo, đa dạng hóa sản phẩm của xuất bản theo hướng số hóa. Khuyến khích doanh nghiệp công nghệ trong nước tham gia phát triển hệ sinh thái xuất bản số.

Một nhiệm vụ quan trọng khác được Chỉ thị nêu ra là xây dựng chiến lược phát triển xuất bản, định vị sản phẩm của xuất bản gắn với công nghiệp văn hóa, phát triển ngành xuất bản chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại.

Song song đó, Chỉ thị cũng nêu các nhiệm vụ và giải pháp liên quan tới mở rộng hợp tác quốc tế trong tất cả lĩnh vực của xuất bản; nuôi dưỡng và phát triển văn hóa đọc trong các tầng lớp nhân dân; thực hiện mô hình hợp tác công tư để lan tỏa giá trị văn hóa quốc gia; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ yêu cầu phát triển giai đoạn mới.

Hà Phương
Chính thức khởi động Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn năm 2026 và Thi ảnh “Nông thôn Việt Nam 40 năm Đổi mới”.

Chính thức khởi động Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn năm 2026 và Thi ảnh “Nông thôn Việt Nam 40 năm Đổi mới”.

Dự trữ quốc gia: Tăng tự chủ chiến lược, đảm bảo an sinh xã hội

Dự trữ quốc gia: Tăng tự chủ chiến lược, đảm bảo an sinh xã hội

Cú sốc năng lượng có thể kìm hãm tăng trưởng và đẩy lạm phát châu Á tăng mạnh

Cú sốc năng lượng có thể kìm hãm tăng trưởng và đẩy lạm phát châu Á tăng mạnh

Thu ngân sách Đắk Lắk tăng quý I, áp lực điều hành tăng theo chính sách giảm thu

Thu ngân sách Đắk Lắk tăng quý I, áp lực điều hành tăng theo chính sách giảm thu

Xây dựng ngành xuất bản chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại

Xây dựng ngành xuất bản chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại

PVI AM chào bán chứng chỉ quỹ IFNPVI ra công chúng

PVI AM chào bán chứng chỉ quỹ IFNPVI ra công chúng

Chủ động điều hành giá xăng dầu, giữ ổn định thị trường, giảm áp lực vĩ mô

Chủ động điều hành giá xăng dầu, giữ ổn định thị trường, giảm áp lực vĩ mô

(TBTCO) - Trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu liên tục biến động, Việt Nam đang chịu tác động từ các cú sốc giá quốc tế. Tuy nhiên, nhờ triển khai sớm, chủ động và đồng bộ các giải pháp điều hành, Chính phủ đã kiểm soát hiệu quả thị trường, bảo đảm nguồn cung, đồng thời giảm thiểu tác động tiêu cực tới kinh tế vĩ mô.
Bát Xát trở thành Vườn quốc gia thứ 36 của Việt Nam

Bát Xát trở thành Vườn quốc gia thứ 36 của Việt Nam

(TBTCO) - UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Quyết định số 780/QĐ-UBND chuyển hạng Khu bảo tồn thiên nhiên Bát Xát thành vườn quốc gia, nâng tổng số vườn của Việt Nam lên 36.
Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác bảo vệ môi trường

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác bảo vệ môi trường

(TBTCO) - Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 247/2025/QH15 của Quốc hội về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường vừa được Chính phủ ban hành tại Nghị quyết số 67/NQ-CP ngày 25/3/2026.
Định hướng nghề nghiệp cho sinh viên trước yêu cầu mới của nền kinh tế số

Định hướng nghề nghiệp cho sinh viên trước yêu cầu mới của nền kinh tế số

(TBTCO) - Tuần Nghề nghiệp và Việc làm 2026 góp phần thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo và tuyển dụng, đồng thời hỗ trợ sinh viên định hướng nghề nghiệp trong bối cảnh kinh tế số. Thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, sinh viên có cơ hội tiếp cận trực tiếp yêu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động.
Tuổi trẻ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chung tay vì phát triển xanh và bảo tồn thiên nhiên

Tuổi trẻ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chung tay vì phát triển xanh và bảo tồn thiên nhiên

(TBTCO) - Trong không khí thi đua sôi nổi của tuổi trẻ cả nước hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026) và đặc biệt là chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam (28/11/1996 - 28/11/2026), Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tổ chức chương trình "Trồng rừng và Tuyên truyền bảo vệ động vật hoang dã" tại Vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình).
Bộ Y tế đề xuất 9 bệnh truyền nhiễm cách ly y tế trong thời gian ngắn

Bộ Y tế đề xuất 9 bệnh truyền nhiễm cách ly y tế trong thời gian ngắn

(TBTCO) - Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng bệnh, trong đó, đề xuất danh mục gồm 9 bệnh truyền nhiễm bắt buộc cách ly y tế ngay khi phát hiện.
Ngân hàng Đầu tư châu Âu công bố khoản tín dụng 200 triệu EUR cho các dự án khí hậu tại Việt Nam

Ngân hàng Đầu tư châu Âu công bố khoản tín dụng 200 triệu EUR cho các dự án khí hậu tại Việt Nam

(TBTCO) - Ngày 24/3, tại Hà Nội, Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB) và Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam (Techcombank) đã công bố thỏa thuận tài trợ trị giá 200 triệu EUR nhằm đẩy nhanh các dự án hành động vì khí hậu, môi trường và phát triển bền vững trên khắp Việt Nam.
Thi đua đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh

Thi đua đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh

(TBTCO) - Phong trào thi đua "Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh" được triển khai với quan điểm: Người dân là trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu của phát triển, trong đó chất lượng môi trường sống được coi là thước đo quan trọng phản ánh hiệu quả và tính bền vững của tăng trưởng kinh tế - xã hội.
