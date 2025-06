Xếp hạng đại học là yêu cầu tất yếu trong bối cảnh giáo dục hiện đại

Đồng thời, cần chú trọng ưu tiên tăng số lượng công bố quốc tế trên SCOPUS đến khoảng 1000; tích cực tham gia các hội nghị khoa học quốc tế do các bảng xếp hạng đại học như QS hoặc THE hàng năm ở các châu lục khác nhau; liên hệ với chuyên gia của bảng xếp hạng đại học như QS, THE... để tiếp xúc trực tiếp trong hướng dẫn, tư vấn cụ thể cho trường;… làm được những điều này thì chất lượng và danh tiếng của các trường đại học Việt Nam mới đáp ứng các đặc trưng quan trọng nhất của bối cảnh giáo dục đại học hiện đại, vươn tầm quốc tế.