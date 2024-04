Xu hướng du lịch dịp nghỉ lễ 30/4-1/5/2024

(TBTCO) - Trong bối cảnh du lịch quay trở lại thời kỳ bùng nổ sau những năm đại dịch, năm 2024 do biến động về kinh tế, giá vé máy bay có chiều hướng tăng, điều này ít nhiều đã ảnh hưởng đến thị trường du lịch, hàng ngàn du khách Việt lựa chọn xu hướng du lịch tự túc, các điểm du lịch gần để tiết kiệm chi phí, hoặc tour nội địa có giá hợp lý.

Du lịch nội địa tăng cao, tour xuất ngoại chờ khách

Mọi năm, với số ngày nghỉ nhiều, người dân thường chọn những điểm đến xa, mới lạ để khám phá, trải nghiệm. Tuy nhiên, qua khảo sát trên thị trường dịp nghỉ lễ 30/4-1/5/2024, số ngày nghỉ ít chỉ 2 ngày, giá vé máy bay các tour nội địa, nước ngoài đều tăng, kéo theo giá tour tăng khiến nhu cầu du lịch xa trong kỳ nghỉ lễ của du khách giảm.

Tràng An là điểm du lịch đông khách tại Ninh Bình. Ảnh: TL

Hiện tại đang có sự chênh lệch giữa tour nội địa và tour xuất ngoại. Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5/2024 chỉ 2 ngày khiến cho nhu cầu đi du lịch nội địa của người dân tăng cao, chiếm 70% trong khi các tour xuất ngoại vẫn đang chờ khách.

Theo ghi nhận của doanh nghiệp lữ hành Saigontourist Travel, chưa đầy 1 tháng nữa là đến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, kế hoạch bán tour du lịch dịp lễ này đã gần như hoàn thành được 50%.

Đại diện Công ty TNHH TMDV Travel with rose cho biết, đến thời điểm hiện tại, công ty ghi nhận lượng khách tăng so với cùng kỳ năm ngoái, do năm 2023 đa số các thị trường đã dần phục hồi trở lại sau những năm ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, du khách có nhiều lựa chọn hơn. TMDV Travel with rose chào bán hơn 100 sản phẩm du lịch nội địa (các địa điểm như: Sơn La, Ninh Bình, Đà Nẵng, Quảng Nam, Côn Đảo, Đà Lạt...) do nhu cầu khách du lịch nội địa tăng cao.

Tour du lịch trải nghiệm, tiết kiệm được ưu tiên

Đại diện TMDV Travel with rose chia sẻ, thị trường du lịch năm 2024 có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt du lịch nội địa dự kiến sẽ tiếp tục tăng mạnh trong kỳ nghỉ sắp tới.

Phía công ty cũng cho biết thêm, yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến xu hướng du lịch ở Việt Nam nằm ở tỷ lệ dân số và điều kiện kinh tế, trong độ tuổi thanh niên và trung niên tăng mạnh, lên tới mức 26% vào năm 2024 - 2026. Đây là bộ phận có mức thu nhập trung bình, mong muốn khám phá những điều mới mẻ mà lại tiết kiệm nên sẽ có nhu cầu đi du lịch trong nước nhiều hơn. Xu hướng du lịch trải nghiệm, tiết kiệm này sẽ khiến phân khúc du lịch nội địa Việt Nam có cơ hội phát triển.

Du lịch Hà Giang theo tour, đoàn đông người để tiết kiệm chi phí. Ảnh: TL

Ở góc độ người dân, chị Phạm Minh Trang (36 tuổi, cư trú tại quận Hai Bà Trưng - Hà Nội) chia sẻ: “Dịp lễ 30/4 và 1/5 sắp tới chính là cơ hội để gia đình mình được thư giãn sau khoảng thời gian bận bịu công việc. Kinh tế của gia đình ở tầm trung nên mình chọn điểm đến là Quảng Bình. Gia đình mình có vợ chồng mình và hai con nhỏ nên là sẽ đi bằng ô tô của gia đình. Gia đình mình dự kiến sẽ chỉ mất tầm 5-7 triệu cho 3 ngày 2 đêm tại Quảng Bình”.

Bà Nguyễn Thị Xuân (61 tuổi, cư trú tại quận Hoàn Kiếm - Hà Nội) cũng cho biết, năm nay gia đình chọn Đà Lạt để thư giãn. "Nhà tôi có 5 người, chọn đi tự túc, giá vé máy bay tham khảo hiện tại của Vietjet 2,8 triệu/người. Tôi nghĩ nên đặt vé sớm vì người Việt có xu hướng chốt đơn sát ngày, lúc đó giá vé máy bay sẽ tăng” - bà Xuân nói.

Anh Nguyễn Minh Nam (45 tuổi, ở quận Đống Đa - Hà Nội) bày tỏ quan điểm: “Gia đình tôi đi tập trung cùng họ hàng, nên chọn đi tour Đà Nẵng cho tiết kiệm, chứ đặt vé máy bay đi tự túc từ bây giờ giá cũng cao. Gia đình tính đặt tour từ đầu tháng 4, chi phí khá rẻ chưa đến 3 triệu/người đi trong 3 ngày 2 đêm”.

Qua khảo sát cho thấy, giá tour nội địa đang có xu hướng tăng, song vẫn là sự lựa chọn hàng đầu cho du khách Việt. Một doanh nghiệp lữ hành khác là PYS Travel cho biết, giá tour nội địa tăng, dao động từ 10% - 30% tùy theo các hành trình. Do nhu cầu du lịch của du khách Việt tăng cao trong kỳ nghỉ lễ, dẫn đến giá các loại dịch vụ cũng tăng cao hơn so với ngày thường đã tác động đến giá tour.