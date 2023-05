Anh vẫn là một trong những nhà xuất khẩu dịch vụ hàng đầu của G7

(TBTCO) - Sau khi rời Liên minh châu Âu (Brexit), Anh vẫn là một trong những nhà xuất khẩu dịch vụ hàng đầu trong Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) mặc dù xuất khẩu hàng hóa của nước này giảm sút.

Cảng Felixstowe, cảng biển bận rộn nhất của Vương quốc Anh (Ảnh: T.L)

Phân tích của tổ chức Resolution Foundation (Anh) cho biết, kể từ khi thỏa thuận hợp tác và thương mại hậu Brexit với Liên minh châu Âu (EU) có hiệu lực vào đầu năm 2021, xuất khẩu dịch vụ của Anh cao hơn 3,6 điểm % so với các nước giàu khác, cho thấy các nhà xuất khẩu dịch vụ của Anh dường như không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi Brexit.

So với thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ của Anh ít phụ thuộc vào EU hơn: xuất khẩu dịch vụ sang EU ở mức khoảng 36% so với tỷ lệ 47% xuất khẩu hàng hóa. Các công ty tư vấn và ngân hàng ở London được hưởng lợi từ sự phục hồi đặc biệt nhanh của Mỹ sau đại dịch Covid-19: xuất khẩu dịch vụ qua Đại Tây Dương tăng 43% so với năm 2018, năm cuối cùng trước khi các số liệu thương mại bị ảnh hưởng bởi Brexit và đại dịch Covid-19.

Lực lượng nhân sự "cổ cồn trắng" của Anh cũng đã thâm nhập vào một số thị trường nhỏ hơn, đặc biệt là các nền kinh tế mà nước này có quan hệ lịch sử như Ấn Độ, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Nigeria.

Số sinh viên Ấn Độ cao hơn số sinh viên từ EU: xuất khẩu du lịch liên quan đến giáo dục sang Ấn Độ tăng 435% kể từ năm 2018 với việc hai nước đạt thỏa thuận công nhận lẫn nhau về bằng cấp cũng như việc Anh áp dụng quy chế thị thực sau du học cho sinh viên. Saudi Arab cũng là một điểm sáng.

Trong năm 2022, Anh xuất khẩu dịch vụ trị giá khoảng 8 tỷ bảng (10,1 tỷ USD) sang vương quốc này, tăng 78% so với năm 2018.

Tuy nhiên, theo tờ the Economist, xuất khẩu sang EU là lý do lớn nhất giải thích cho tăng trưởng xuất khẩu của Anh. Trong khi xuất khẩu hàng hóa của Anh sang EU vẫn chưa phục hồi mức năm 2019, xuất khẩu dịch vụ tăng 16%./.