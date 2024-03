Áp dụng quản lý rủi ro, ngăn chặn các trường hợp xuất hóa đơn khống

(TBTCO) - New Zealand là đối tác thương mại thứ 38 của Việt Nam, trong đó New Zealand là thị trường xuất khẩu lớn thứ 51, nhập khẩu lớn thứ 58 của Việt Nam. Việt Nam - New Zealand đặt mục tiêu kim ngạch song phương đạt 2 tỷ USD năm 2024.