Thuế - Hải quan

Áp thuế gần 28% với thép HRC khổ rộng Trung Quốc: Siết lẩn tránh, bảo vệ sản xuất trong nước

Nam Khánh

16:10 | 02/04/2026
(TBTCO) - Bộ Công thương vừa ban hành Quyết định 612/QĐ-BCT, áp dụng biện pháp chống lẩn tránh thuế chống bán phá giá đối với thép cán nóng (HRC) khổ rộng nhập khẩu từ Trung Quốc, với mức thuế tạm thời lên tới 27,83%.
Quyết định có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký (02/04/2026), tức từ 17/04/2026. Đối tượng áp dụng là các sản phẩm thép HRC có chiều rộng từ 1.880 mm đến 2.300 mm, thuộc 24 mã HS từ 7208.25.00 đến 7226.91.90. Một số sản phẩm được miễn trừ, gồm thép có hàm lượng carbon trên 0,30% và thép dạng tấm có độ dày từ 10 mm trở lên.

Theo kết luận điều tra sơ bộ, cơ quan chức năng xác định có hành vi lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại thông qua việc thay đổi không đáng kể đặc tính hàng hóa đã bị áp thuế theo Quyết định 1959/QĐ-BCT trước đó. Lượng thép nhập khẩu diện này tăng mạnh, làm suy giảm hiệu quả của biện pháp chống bán phá giá hiện hành và gây thiệt hại cho ngành sản xuất trong nước.

Việt Nam áp dụng biện pháp chống lẩn tránh thuế chống bán phá giá đối với thép cán nóng (HRC) khổ rộng nhập khẩu từ Trung Quốc. Ảnh TL

Về mặt thực thi, cơ quan hải quan sẽ là đầu mối xác định đối tượng chịu thuế thông qua việc kiểm tra chứng từ xuất xứ. Các tài liệu như giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) hoặc chứng từ tự chứng nhận theo các hiệp định thương mại tự do, bao gồm CPTPP, EVFTA hay RCEP, sẽ được sử dụng làm căn cứ.

Trong trường hợp không cung cấp được hồ sơ hợp lệ hoặc không chứng minh được nguồn gốc ngoài Trung Quốc, mức thuế 27,83% sẽ được áp dụng. Ngược lại, nếu xác định hàng hóa có xuất xứ từ quốc gia khác, lô hàng sẽ không thuộc diện điều chỉnh của biện pháp này.

Sau khi áp dụng thuế tạm thời, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục thẩm tra, tổ chức tham vấn công khai và đưa ra kết luận cuối cùng. Động thái này được kỳ vọng sẽ góp phần bảo vệ thị trường trong nước và khôi phục hiệu quả của các biện pháp phòng vệ thương mại đối với ngành thép.

Về diễn biến vụ việc, Tập đoàn Hòa Phát (HPG) và Formosa Hà Tĩnh đã gửi đơn kiến nghị lên Bộ Công thương, cho rằng có dấu hiệu lẩn tránh thuế chống bán phá giá và đề nghị mở rộng phạm vi áp thuế để ngăn chặn tình trạng này. Hồ sơ của hai doanh nghiệp được cơ quan chức năng xác nhận hợp lệ vào tháng 9/2025 và Bộ Công thương đã chính thức khởi xướng điều tra ngày 27/10/2025.

Nguyên nhân xuất phát từ thực tế rằng trong 6 tháng đầu năm 2025, Việt Nam nhập khẩu gần 650.000 tấn thép HRC khổ rộng từ Trung Quốc, tăng gấp khoảng 15 lần so với cùng kỳ năm trước, tạo áp lực cạnh tranh đáng kể đối với sản phẩm sản xuất trong nước./.

(TBTCO) - Ghi nhận chiến công triệt phá Chuyên án CB326p, lãnh đạo tỉnh Cao Bằng đã trao thưởng cho các tập thể, cá nhân xuất sắc, trong đó có lực lượng Hải quan, sau khi phối hợp bắt giữ đối tượng vận chuyển 9 bánh heroin qua biên giới, góp phần siết chặt "lá chắn" phòng, chống tội phạm khu vực cửa khẩu.
(TBTCO) - Sau 6 năm thực hiện, chính sách về kinh doanh hàng miễn thuế đã bộc lộ nhiều bất cập. Bộ Tài chính đang dự thảo sửa đổi hướng tới số hóa thủ tục, giảm giấy tờ, đồng thời mở rộng không gian kinh doanh và siết quản lý theo hướng hiện đại.
(TBTCO) - Đẩy mạnh cải cách và ứng dụng công nghệ, Chi cục Hải quan khu vực XVI đã xử lý gần 4.800 tờ khai trong quý I/2026, giúp rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí và hỗ trợ doanh nghiệp duy trì hoạt động xuất nhập khẩu.
(TBTCO) - Sau 4 tuần triển khai thí điểm hoạt động thông quan hàng hóa vào ngày cuối tuần tại khu vực cầu Bắc Luân II (Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh), chương trình đã mang lại những kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động xuất nhập khẩu qua biên giới.
(TBTCO) - Để doanh nghiệp, người dân quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân năm 2025 một cách thuận lợi, cơ quan thuế tỉnh Tuyên Quang đã bố trí cán bộ, công chức hướng dẫn, giải đáp kịp thời những vướng mắc cho người nộp thuế để hoàn thành nghĩa vụ thuế theo đúng thời gian quy định.
(TBTCO) - Theo Cục Hải quan, trong bối cảnh thương mại, đầu tư song phương tăng trưởng mạnh, hợp tác hải quan đang được thúc đẩy theo hướng sâu sắc hơn, với vai trò cầu nối của Tham tán Hải quan Hàn Quốc.
(TBTCO) - Chiều ngày 3/4/2026, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Cục Thuế và các đơn vị liên quan tổ chức Hội thảo “Văn hóa kinh doanh gắn với chấp hành pháp luật”, kết hợp hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai, nộp thuế quý I/2026.
(TBTCO) - Với việc ban hành Quyết định 711/QĐ-BTC, Bộ Tài chính đã sửa đổi, bổ sung hàng loạt thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan, tập trung vào giảm giấy tờ, tăng xử lý trên nền tảng số. Đây được xem là bước đi thiết thực giúp cộng đồng doanh nghiệp tiết kiệm chi phí và tăng tốc hoạt động xuất nhập khẩu.
