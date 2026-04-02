Áp thuế gần 28% với thép HRC khổ rộng Trung Quốc: Siết lẩn tránh, bảo vệ sản xuất trong nước

Quyết định có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký (02/04/2026), tức từ 17/04/2026. Đối tượng áp dụng là các sản phẩm thép HRC có chiều rộng từ 1.880 mm đến 2.300 mm, thuộc 24 mã HS từ 7208.25.00 đến 7226.91.90. Một số sản phẩm được miễn trừ, gồm thép có hàm lượng carbon trên 0,30% và thép dạng tấm có độ dày từ 10 mm trở lên.

Theo kết luận điều tra sơ bộ, cơ quan chức năng xác định có hành vi lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại thông qua việc thay đổi không đáng kể đặc tính hàng hóa đã bị áp thuế theo Quyết định 1959/QĐ-BCT trước đó. Lượng thép nhập khẩu diện này tăng mạnh, làm suy giảm hiệu quả của biện pháp chống bán phá giá hiện hành và gây thiệt hại cho ngành sản xuất trong nước.

Về mặt thực thi, cơ quan hải quan sẽ là đầu mối xác định đối tượng chịu thuế thông qua việc kiểm tra chứng từ xuất xứ. Các tài liệu như giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) hoặc chứng từ tự chứng nhận theo các hiệp định thương mại tự do, bao gồm CPTPP, EVFTA hay RCEP, sẽ được sử dụng làm căn cứ.

Trong trường hợp không cung cấp được hồ sơ hợp lệ hoặc không chứng minh được nguồn gốc ngoài Trung Quốc, mức thuế 27,83% sẽ được áp dụng. Ngược lại, nếu xác định hàng hóa có xuất xứ từ quốc gia khác, lô hàng sẽ không thuộc diện điều chỉnh của biện pháp này.

Sau khi áp dụng thuế tạm thời, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục thẩm tra, tổ chức tham vấn công khai và đưa ra kết luận cuối cùng. Động thái này được kỳ vọng sẽ góp phần bảo vệ thị trường trong nước và khôi phục hiệu quả của các biện pháp phòng vệ thương mại đối với ngành thép.

Về diễn biến vụ việc, Tập đoàn Hòa Phát (HPG) và Formosa Hà Tĩnh đã gửi đơn kiến nghị lên Bộ Công thương, cho rằng có dấu hiệu lẩn tránh thuế chống bán phá giá và đề nghị mở rộng phạm vi áp thuế để ngăn chặn tình trạng này. Hồ sơ của hai doanh nghiệp được cơ quan chức năng xác nhận hợp lệ vào tháng 9/2025 và Bộ Công thương đã chính thức khởi xướng điều tra ngày 27/10/2025.

Nguyên nhân xuất phát từ thực tế rằng trong 6 tháng đầu năm 2025, Việt Nam nhập khẩu gần 650.000 tấn thép HRC khổ rộng từ Trung Quốc, tăng gấp khoảng 15 lần so với cùng kỳ năm trước, tạo áp lực cạnh tranh đáng kể đối với sản phẩm sản xuất trong nước./.