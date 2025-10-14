Australia sẽ hỗ trợ 3 triệu AUD cứu trợ nhân đạo cho Việt Nam sau 2 cơn bão Bualoi và Matmo

(TBTCO) - Ngày ngày 14/10, Đại sứ quán Australia tại Hà Nội phát đi thông báo của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Australia - Thượng nghị sĩ Penny Wong và Bộ trưởng Phát triển Quốc tế Australia - Nghị sĩ Anne Aly cho biết, Australia sẽ cung cấp 3 triệu đô la Australia (AUD) hỗ trợ nhân đạo cho Việt Nam sau hai cơn bão Bualoi và Matmo.

Hỗ trợ của Australia sẽ bao gồm các nhu yếu phẩm cứu trợ khẩn cấp như: bộ đồ bếp, bộ đồ vệ sinh và bộ dụng cụ che trú. Australia cũng sẽ huy động các tổ chức phi chính phủ của Australia thông qua Chương trình Đối tác nhân đạo Australia để thực hiện các hoạt động cứu trợ. Khoản tài trợ này cũng sẽ cung cấp các hỗ trợ thông qua các cơ quan Liên Hiệp quốc.

Bão Bualoi và Matmo đã tàn phá trên diện rộng và gây ra lũ lụt ở miền Bắc và miền Trung của Việt Nam. Ảnh tư liệu

Bộ trưởng Ngoại giao Penny Wong khẳng định: “Chúng tôi biết quá trình phục hồi sau bão sẽ mất nhiều thời gian, và với tư cách là bạn và đối tác lâu năm, Australia sát cánh cùng Việt Nam trong những thời điểm khó khăn. Australia sẽ tiếp tục hợp tác với Việt Nam trong các nỗ lực cứu trợ khẩn cấp và tăng cường khả năng chống chịu thiên tai”.

Bộ trưởng Phát triển Quốc tế Dr Anne Aly cũng nhấn mạnh: “Chúng tôi chia sẻ với những gia đình và cộng đồng bị ảnh hưởng bởi các cơn bão có sức tàn phá nặng nề vừa qua. Australia và Việt Nam đang hợp tác để đảm bảo các gia đình và những người dễ bị tổn thương, bao gồm phụ nữ, trẻ em và người khuyết tật nhận được hỗ trợ”.

Trong thông cáo, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Bộ trưởng Phát triển Quốc tế Australia khẳng định: “Với tư cách là đối tác tin cậy, chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam trong việc triển khai hỗ trợ này”.

Đại sứ quán Australia cho biết, chuyến bay cứu trợ dự kiến sẽ tới Việt Nam vào tối ngày 14/10./.