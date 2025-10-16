Honda Việt Nam hỗ trợ khách hàng các tỉnh miền Bắc kiểm tra và thay dầu miễn phí xe hư hại do mưa lũ gây ra

(TBTCO) - Nhằm chung tay cùng Chính phủ, chính quyền địa phương và toàn xã hội trong việc chia sẻ những khó khăn, mất mát và thiệt hại mà nhân dân Việt Nam đang phải gánh chịu do ảnh hưởng của cơn bão số 11 (bão Matmo) gây ra, Công ty Honda Việt Nam (HVN) đã phối hợp cùng với các Nhà phân phối Ô tô Honda và Cửa hàng Bán xe và Dịch vụ do Honda Ủy nhiệm (HEAD) tại các tỉnh để hỗ trợ kiểm tra và thay dầu xe miễn phí cho khách hàng và người dân ở địa phương có xe bị hư hại do ngập lụt.

Cụ thể, từ ngày 16/10/2025 đến 31/10/2025, tại 06 tỉnh thành bao gồm: Thái Nguyên, Bắc Ninh, Cao Bằng, Hà Giang, Lạng Sơn, Tuyên Quang, khách hàng sở hữu ô tô và xe máy Honda bị ảnh hưởng bởi ngập lụt sau bão sẽ được hưởng miễn phí 100% các dịch vụ sau tại các Nhà phân phối ô tô của Honda và các Cửa hàng bán xe và dịch vụ do Honda ủy nhiệm (HEAD) tại địa bàn 6 tỉnh thành trên:

Khách hàng sử dụng ô tô: Thay dầu động cơ, Thay dầu hộp số, Kiểm tra và vệ sinh thân vỏ.

Khách hàng sử dụng xe máy: Thay dầu động cơ, Kiểm tra và vệ sinh thân vỏ.

Công ty Honda Việt Nam hi vọng sự phối kết hợp chặt chẽ và khẩn trương giữa HVN cùng hệ thống Nhà phân phối Ô tô Honda và Cửa hàng Bán xe và Dịch vụ do Honda Ủy nhiệm (HEAD) sẽ góp phần giảm thiểu những khó khăn mà khách hàng đang gặp phải, cũng như sớm ổn định cuộc sống.