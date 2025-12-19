Bắc Ninh: Tích cực phổ biến kiến thức, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường

(TBTCO) - Ngày 18/12, tại Trung tâm văn hóa Kinh Bắc, phường Vũ Ninh, Sở Nông nghiệp và Môi trường Bắc Ninh tổ chức tập huấn, tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường; hướng dẫn thu gom, quản lý, xử lý chất thải cho các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc, cùng gần 200 đại biểu là lãnh đạo UBND, cán bộ phụ trách lĩnh vực môi trường các xã, phường trên địa bàn tỉnh

Chuyên gia truyền đạt các nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ môi trường. Ảnh: TL

Tại buổi tập huấn lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Bắc Ninh cho hay, trong thời gian qua, nhiều hoạt động bảo vệ môi trường đã được triển khai đồng bộ trên địa bàn thành phố, tập trung vào các nhóm nhiệm vụ trọng tâm như giảm ô nhiễm, nâng cao chất lượng không khí, quản lý chất thải, mở rộng không gian xanh và thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn gắn với sản xuất, tiêu dùng bền vững.

Các cơ quan chức năng đẩy mạnh rà soát, kiểm soát nguồn thải từ khu, cụm công nghiệp, làng nghề và cơ sở sản xuất, đồng thời yêu cầu doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ, tiết kiệm năng lượng, từng bước chuyển sang quy trình sản xuất thân thiện môi trường. Nhiều đơn vị đã chủ động áp dụng hệ thống xử lý nước thải, khí thải đạt chuẩn, tăng cường tái chế, tái sử dụng nguyên vật liệu, góp phần giảm phát thải ra môi trường.

Song song với đó, chương trình tuyên truyền, tập huấn và phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường tiếp tục được triển khai sâu rộng, hướng tới cộng đồng dân cư, học sinh, sinh viên và doanh nghiệp. Các hoạt động như Ngày Chủ nhật xanh, phong trào phân loại rác tại nguồn, hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần… từng bước hình thành thói quen sống xanh, tiêu dùng có trách nhiệm trong cộng đồng.

Công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt được chú trọng theo hướng hiện đại, gắn với lộ trình chuyển đổi công nghệ xử lý tiên tiến, giảm dần chôn lấp. Thành phố khuyến khích đầu tư các dự án điện rác, công nghiệp tái chế và các mô hình xử lý gắn với kinh tế tuần hoàn, nhằm tận dụng tối đa nguồn tài nguyên từ chất thải, giảm áp lực lên môi trường đô thị.

Bên cạnh đó, việc phát triển cây xanh, công viên, hồ điều hòa và các không gian sinh thái đô thị tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần cải thiện vi khí hậu, nâng cao chất lượng cảnh quan và không gian sống của người dân. Nhiều tuyến phố, khu dân cư, khu chung cư hình thành mô hình “khu phố xanh, sạch, an toàn”, tạo lan tỏa tích cực trong cộng đồng.

Những hoạt động triển khai đồng bộ nêu trên không chỉ góp phần cải thiện chất lượng môi trường đô thị, mà còn đặt nền tảng cho quá trình chuyển dịch mô hình phát triển theo hướng xanh, hiện đại và bền vững hơn trong giai đoạn tới./.