Bản sắc Việt Nam tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021

(TBTCO) - Việt Nam đã thể hiện rõ nét dấu ấn Việt Nam, bản sắc Việt Nam trong vai trò là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Bản sắc này là yếu tố định vị cho Việt Nam trong các cuộc thảo luận, tạo nên giá trị, uy tín lâu dài cho Việt Nam trong giải quyết vấn đề toàn cầu.

Chiều ngày 17/1, Bộ Ngoại giao tổ chức họp báo quốc tế về kết quả nhiệm kỳ Việt Nam làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc 2020-2021

Đại diện Bộ Ngoại giao tại buổi họp báo. Ảnh: LV

Thông tin tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết, bản sắc Việt Nam gói gọn trong chính thông điệp mà Việt Nam đưa ra ngay từ đầu trong logo “Đối tác vì hòa bình bền vững” khi bắt đầu nhiệm kỳ. Tham gia Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Việt Nam đã truyền tải thông điệp về đất nước Việt Nam đổi mới, năng động, nhân ái, nhân văn, yêu chuộng hòa bình, sẵn sàng đóng góp vào hòa bình, an ninh, thịnh vượng của thế giới.

Sắc thái riêng của Việt Nam còn thể hiện ở cách làm, luôn hướng tới thúc đẩy hợp tác, đối thoại, giảm căng thẳng, đối đầu. Việt Nam đã tham gia bàn thảo tất cả vấn đề trong chương trình nghị sự của Hội đồng Bảo an với tinh thần tích cực, chú trọng quan điểm của các nước liên quan trực tiếp.

Ông Bùi Thanh Sơn đã chỉ ra hàng loạt dấu ấn của Việt Nam trong vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 – 2021. Trong đó, có dấu ấn về việc thúc đẩy cách tiếp cận đa phương, kiên trì đề cao luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc. Trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an tháng 1/2020, Việt Nam đã chủ trì Phiên thảo luận mở và thúc đẩy Hội đồng Bảo an thông qua Tuyên bố Chủ tịch về Hiến chương Liên hợp quốc, góp phần đề cao giá trị dài hạn và các nguyên tắc lớn bảo đảm thống nhất hành động của Hội đồng Bảo an, Liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế. Phiên thảo luận có sự tham dự và phát biểu của 111 đại diện các nước, các tổ chức quốc tế, một con số kỷ lục đối với một cuộc họp của Hội đồng Bảo an, cho thấy quan tâm của Việt Nam có sự hài hòa, đồng điệu với quan tâm, lợi ích chung của cộng đồng quốc tế.

Bên cạnh đó, Việt Nam còn tăng cường hành động nhân đạo, bảo vệ thường dân trong xung đột 1 cách thực chất. Việt Nam đã chủ trì thúc đẩy thông qua Nghị quyết 2573 – Nghị quyết riêng đầu tiên của Hội đồng Bảo an về bảo vệ cơ sở hạ tầng thiết yếu đối với người dân trong xung đột. Đây là một trong số rất ít nghị quyết được tất cả 15 nước thành viên Hội đồng Bảo an đồng bảo trợ, phản ánh đồng thuận cao của tổ chức này…

Việt Nam cũng tích cực thúc đẩy hành động chung về các vấn đề an ninh phi truyền thống bức thiết đối với cộng đồng quốc tế, như ứng phó với đại dịch Covid-19, an ninh biển và biến đổi khí hậu; thể hiện sự cân bằng, minh bạch, trách nhiệm trong điều hành, xử lý các công việc chung, góp phần giảm thiểu khác biệt, thúc đẩy đối thoại, hợp tác, nhất là trong vai trò Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tháng 1/2020 và tháng 4/2021 và Chủ tịch Ủy ban về Nam Sudan.

Ông Bùi Thanh Sơn cho biết, những dấu ấn của Việt Nam tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong việc xử lý các vấn đề chung của thế giới đã tạo sự tin cậy đồng tình, ủng hộ của bạn bè quốc tế và các thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, đồng thời cũng tạo sự tin cậy, tăng cường quan hệ song phương của Việt Nam với các nước đối tác.

Theo đó, năm 2021, dù rất khó khăn vì dịch bệnh nhưng tăng trưởng kim ngạch thương mại của Việt Nam vẫn đạt gần 20%, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam năm 2021 đạt 680 tỷ USD, thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam dù rất khó khăn, nhất là trong quý 3, đặc biệt ở khu vực trọng điểm phía Nam nhưng nguồn vốn đầu tư nước ngoài vẫn tiếp tục tăng hơn.

“Điều này cho thấy, có sự gắn bó hữu cơ, qua lại khi Việt Nam thể hiện trách nhiệm, đóng góp thiết thực và được bạn bè quốc tế ủng hộ thì quan hệ song phương giữa Việt Nam với các đối tác, nhà đầu tư cũng được nâng cao. Việc tham gia của Việt Nam vào Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc không chỉ đóng góp vào hoà bình quốc tế mà còn trực tiếp góp phần duy trì môi trường hoà bình ổn định tại Việt Nam. Chính môi trường hoà bình, ổn định này là yếu tố quyết định giúp các nhà đầu tư yên tâm làm việc và tìm kiếm cơ hội” – đại diện Bộ Ngoại giao nhấn mạnh.